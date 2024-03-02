中国剧年度角色 肖战古今皆宜霸两席 白鹿三戏全上最风光

（综合讯）中国剧去年年度10大男性角色及女性角色，肖战霸两席，白鹿最风光，共三席。

酷云数据的2023年年度中国剧10大男性角色及女性角色出炉，顶流男星肖战以古装剧《玉骨遥》的时影及《梦中的那片海》的肖春生两个角色进入“10大男性角色榜”。

其他入榜的10大男性角色艺人包括成毅在《莲花楼》扮李莲花、刘宇宁在《一念关山》中扮演的宁远舟、邓为《长相思》扮的涂山璟、檀健次《长相思》中的相柳、罗云熙《长夜烬明》的澹台烬、李现《去有风的地方》扮演的谢之遥、张凌赫《宁安如梦》扮的谢危及龚俊《我要逆风去》扮的徐斯。

“10大女性角色榜”方面，白鹿风头最劲，去年她在《长夜烬明》扮黎苏苏，也在《宁安如梦》扮姜雪宁，以及《以爱为营》演郑书意等三角色全部入榜；其次是高叶《狂飙》扮的陈书婷、刘诗诗《在一念关山》的任辛/任如意、赵露思《偷偷藏不住》扮演的桑稚、杨紫《长相思 第一季》扮小夭/玟小六/玖瑶、刘亦菲《去有风的地方》扮许红豆、虞书欣《云之羽》扮云为衫以及迪丽热巴《安乐传》扮任安乐。

不过，有网民批评酷云数据太偏向流量明星，网友公认去年最爆的角色是《狂飙》的大反派高启强，资深男星张硕文把他变坏的心路历程演得丝丝入扣，强压男主角，掀起《狂飙》热潮，却在酷云榜单上10强不入，可谓是最大的遗珠。