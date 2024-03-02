放弃事业照顾儿女20多年 陈之财有意回归演艺圈

为照顾儿女，离开演艺圈20多年，本地艺人陈之财有意重返荧幕，并也准备好接下影剧邀约。

记者星期六（3月2日）早上联络上陈之财，进一步追问他的“复出”计划。

他笑着说：“有这个打算，但还没有更进一步的计划。最近，我和向云受邀上《狮城影剧录》，有媒体采访我们，很自然地就聊到我的计划，尤其陈熙和一心都已经长大了，就问我是否有计划重回演艺圈，当然若有邀约，我不会介意。”

不过，陈之财强调目前对于重回演艺圈，自己还没有更进一步的计划。

记者于是告诉他，既然他已经开了绿灯，很快就会有制作单位找上门了！

“有呀！那天向云去录《银色嘉年华》时，就有监制问她，我是否真的要重回演艺圈。”

陈之财向记者透露，其实这些年来都有制作单位找他，甚至送上剧本让他挑选，但因觉得还不是时候，就推掉了！

陈之财当年之所以暂时离开演艺圈，主要是觉得大儿子陈熙出世后，他和向云因忙着演艺事业而无暇照顾他，而心生愧疚，于是当向云怀第二胎陈一心时，就与向云商议其中一人离开演艺圈，以便好好照顾孩子，但当时正值向云的事业巅峰，唯有自己放弃演艺事业，照顾孩子。

“若向云退下来会很可惜！”陈之财说。

记者当年曾亲眼见目睹陈之财对两个孩子照顾得无微不至，让向云安心拍戏，记得当时他告诉记者，他接送孩子去补习，在等孩子下课的空档会在公园或咖啡店“待坐”，是个十分称职的好爸爸好丈夫。

完整报道，请翻阅2024年3月2日的《新明日报》。