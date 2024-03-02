50岁惊喜庆生见老友 权怡凤感动自嘲：发觉自己薄情寡义

权怡凤3月1日踏入50岁，女儿李凯馨为了给她安排惊喜，悄悄联系了她的多名主持好友，在本地一间日本餐馆为她庆生。权怡凤接受《联合早报》访问时，不忘自嘲：“我现在才发现自己薄情寡义的一面，哈哈哈！”

权怡凤说，她原本只想悄悄度过50岁生日，但女儿之前坚持这是重要的生日，必须庆祝，于是两人同回新加坡。李凯馨暗地里联系了王禄江、黄俊雄、赖怡伶、郭亮、杨志龙，一起为她庆生。她得等到半夜权怡凤不在身边时才能一一发短信邀请众艺人，结果她使用的中国手机号，一度引起艺人怀疑是诈骗电话。

当晚，权怡凤走进餐馆的贵宾房，众人的生日歌声响起，让她大为惊喜，才知道女儿用了一周悄悄准备。她也感动留言：“这是我这辈子唯一也是最开心最大的生日庆祝。”

粘着女儿也独自旅行

她还说，这些朋友已经两年不见，这回重聚，她终于察觉自己“薄情寡义”的一面，“我真的太孤僻了！”

记者问，怎么不见许振荣和钟琴，权怡凤说：“振荣出国，钟琴嘛，凯馨好像不熟，呵呵！”

过去两年，权怡凤除了工作，大概只做两件事。一件是陪在李凯馨身边，她自嘲“我非常粘人”。女儿开工时，她独自去旅行。过去一年，她单独或陪伴女儿留下的足迹，遍布罗马尼亚、芬兰、瑞典、挪威、英国等。

49岁实现18岁的愿望

问她50岁的感言，她说：“以前内耗太多，可以同时做三四个节目，现在只想更投入去做更精良的节目。”工作放慢脚步之余，她的愿望是多看世界。不久前她就和女儿一起到北欧看极光，实现了18岁时的梦想，非常感动。

李凯馨长年在中国发展，但去年似乎不多见她的作品。权怡凤说：“她一直都在拍戏，整年只休息了大约十天。”原来是因为中国剧都得经过审批才能推出，有时得等上好几年。

不过，如果你发现她最近在本地的广告看板多了，那是因为她的经纪公司已经察觉到她在本地的代言潜力，在新加坡设立了据点，除了在中国拍戏，也会负责东南亚的商机开拓。