台网红想为女儿移居新加坡 实地考察发现“这样最贵”

（台北讯）台湾网红组合“这群人TGOP”在YouTube频道拥有357万订阅，去年团长展荣宣布频道停更，今年1月底频道最后一集邀到金马影后」谢盈萱客串，虽然只有短短几分钟的演出，但依旧吸睛度爆表。

组合成员尼克和香港妻子Ashly育有一个女儿，去年曾透露可能会为了孩子的教育，与家人搬离台湾。他带着妻小来新加坡住了一周，2月24日通过视频比较新加坡与台湾之间的差异，并分析在新加坡居住的优缺点，希望网民能一起提供建议。《联合早报》记者观看了他的视频，发现他对新加坡原来之前相当不了解。

尼克首先提到这里的天气非常热，和台湾差很大，连农历过年都还可以穿短袖，“真正的夏天还得了”。不过，他不了解的是，新加坡全年皆夏，不同月份的温度都差不多。新加坡的交通司机告诉他，新加坡整天都炎热，晚上最冷也有25度，外套是出国才会穿到。

在物价方面，尼克夫妇去了两间全球连锁饮食店做比较，咖啡一杯在新加坡要8.5新元，但台湾的特大杯价格才6.4新元；六块鸡快餐在台湾是6.4新元，新加坡则要7.75新元，整体都比台湾贵一点。他们总结：“我们的心得就是，超市买来自己煮，一定是最省的。”交通费用方面，两地相差不大。

新加坡房价跟台湾差很大

这对夫妇也发现新加坡的房价比台湾大概贵上两到三倍，公寓月租从3000新元到近万元都有。

语言方面，尼克指出，新加坡几乎都以英语为主，对他个人来说较不亲切，而Ashly则认为新加坡的英语和香港很相似，说话时尾音会加“啊”加“啦”，感觉很亲切。

尼克最后说，新加坡较符合他们夫妻想给孩子的教育环境，因为人种很多元，国际学校的环境也不错，不过学费和香港差不多贵，一学期要1万2800新元。

他们遇到的德士司机很出力为新加坡宣传，说这里治安好，走在路上不见警察，就是因为治安。还说在路上不会被蚊子叮，是因为政府连家里有没有积水养蚊也会彻查，让尼克听了很放心。夫妇俩对于生活节奏比香港慢，都觉得很加分，之后想再多来几次做考察。