过百万订阅网红离婚撕破脸 一文看理科太太和理科先生吵什么

（台北讯）台湾高人气网红理科太太以生物医学工程师出身，在2018年创立个人YouTube频道，从科学知识一路到名人访谈都广受好评，获得过百万订阅。她2021年12月与“理科先生”John宣布离婚后，两人因财产分配问题仍在缠讼中，新闻也成为热搜，不断引起议论。

理科太太上个月出庭时透露前夫离婚一年以来持续盗用美国账户电子支票，金额甚至超过百万台币（1新元兑23.5新元），还加码爆料对方与女网友聊性对话截图，对此John也出面反击了。

理科太太因提供法院关于前夫John的病史与用药资料，遭检察官依违反个资法起诉，理科太太受访时强调自己没有要认罪，资料来源皆为合法公开，“我也是第一次看到有人在家事庭裡面提出资料帮助家事庭法官然后被对方告的，我不觉得有犯法。”理科太太更指男方离婚一年后仍继续盗用美国账户内的电子支票，不仅支付水电煤气，还缴纳百万台币房屋税。

John则在个人社媒回应，因离婚案件还在审理，本应在法庭上私下解决，但他认为自己应该出来解释：“首先谁还认为我是好人？我透过惹恼别人来取悦自己，你见过我吗？我是一个白X……我知道我是如何努力工作才走到今天这一步，我知道我花了多少时间学习，牺牲了多少夜晚和周末，我知道我是谁。如果我儿子的妈妈或其他人认为我很差劲，我也不在乎……但我要说，我不值得，我不值得你花那么久的精力和压力去恨我。”

John随后补充资金已退回至理科太太的账户：“实际上，她自己账户里的钱并没有损失，这些钱原本可以用来支付我们的房贷。我现在不知道我还能说什么。”

理科太太过后于社媒发文，首先针对家务事占据媒体版面道歉，希望能透过此次发声避免其他女性经历和她一样痛心的事情，“我是一位母亲，孩子的榜样，我不能让自己成为一个无声的受害者。”

她接着曝光与John存在夫妻关系时，对方与女网友聊性对话的截图，此外还包含一起工作时只愿意一周工作8小时，甚至向网民吐露律师教他用公关战对付自己。她希望女性踏入婚姻时，大家不管爱得多深都要防范未然，“我从没有想过自己会经历这些，你也许也会跟我一样，觉得根本不可能发生这样的事情，因为当时的我们是如此相爱。”

理科太太透露他被前夫贴上冷暴力标签，但自己有苦说不出，只能用吃代替思考，吞下情绪；和大家谈到这些事情，若是聊得太深入会让她当场呕吐，所以选择在大家面前表现得怡然自若。“因为你笑的时候，肌肉反应传回大脑，大脑会以为你真的开心，不是我想笑，是我不得不笑。”

她也晒出自己全额支付购买美国房子的证明，说原本应该是和家人生活的温暖家园，现在已被John和其女友占据超过两年，期间沟通多次未果，对方不仅拒绝搬走，还呛“没有人阻止你回来住”。

理科太太说，她愿意归还男方支付的部分装潢费，但无法接受他喊价，甚至用电子支票支付与女友的生活费、水电煤气房屋税。

John则回击，强调自己手上藏有好几年的东西，可以的时候会一点一点回应。他也曝光自己遭受IG新账户攻击，冷言：“我想知道当家人长大时会怎么说我们两个？”

对于John与理科太太之间的隔空交火，同样正在跟黄嘉千打离婚官司的夏克立相当有感，他以英文留言喊话John：“我完全理解，兄弟！”夏克立还分享自己与黄嘉千打离婚官司的经验，“她说她的律师要她（或让她）对你做一些违法的事情。她不认为她的律师赖芳玉会让她做违法的事，也就是我老婆的律师对我做出违法的事，还帮她让我见不了女儿。就是同一个律师。不过，在那之后，她换了律师。”

他对John建议：“深呼吸。她现在似乎要对你发动新的攻击，好让人们不去注意她做的那些违法的事。留给你的律师处理。他们说，你不该回应有关自恋狂的事。我知道这很难，因为他们在抹黑你。不过多数人都看得出来，并知道你是个好人。”