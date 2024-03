路基完 My Name Is Loh Kiwan

Netflix 已上线

韩国电影,宋仲基饰演朝鲜青年路基完,为了在比利时获得难民身份而展开殊死搏斗;崔成恩饰演比利时籍韩裔玛丽,她是前国家代表射击选手,因无法摆脱母亲的死亡而饱受痛苦,她遇见路基完后,两人开始崎岖恋情。

预算案大家谈2024

8频道 晚上9.00

在高通货膨胀和经济增长放缓的阴影笼罩下,2024年财政预算案中一系列援助措施,多管齐下协助企业、家庭和个人应对上涨的生活费和营业成本。同时,以“齐心协力,共创未来”为主题的预算案也放眼未来,多方面的新政策为新加坡的未来奠定更巩固的基础。副总理兼财政部长黄循财将与国人在节目中坦诚讨论预算案的措施。

我们的歌第五季

U频道 晚上7.00

中国综艺节目,让榜样歌手与新声歌手同台竞演,两代歌手在不知道对方身份的情况下合唱,通过“听歌识人”完成互选。在组队竞演、对抗踢馆选手的过程中,他们将不断挑战音乐的进阶,共赴巅峰对决。亮相歌手包括庾澄庆、曾比特、王光良、大张伟、苏醒、任贤齐、苏慧玲等。

天水围的夜与雾 Night and Fog

Hub都会台(星和Ch111/825) 晚上9.00

由香港真实事件改编,主演:任达华、张静初、罗慧娟。讲述四川乡下姑娘晓玲做妓女时遇到香港男人李森,最后定居香港,却被家暴杀害的故事。

闪电侠 The Flash

HBO(星和Ch601,新电信Ch420) 晚上9.00

贝瑞运用超能力回到过去,试着拯救家人,但他也改变了未来。现在贝瑞被困在萨德将军回归并威胁要将世界毁灭的时空,而且这次没有其他超级英雄阻止萨德……