3.8妇女节谈“女力” 雅慧最欣赏自己的勇气

三八国际妇女节将至，这是世界各国妇女争取和平、平等、发展的节日。对此《新明日报》找来三名本地女星谈谈最欣赏的女性，以及她们最想为自己争取什么。

雅慧接受《新明日报》访问时说，现代的女性有了多一点的选择，但同时要兼顾的事情也越来越多，除了工作，也要看孩子，但无论全职或需要兼顾两边的妈妈都一样辛苦。

“我觉得现今女性想要追求的不单单只是物质，而是有质量的生活，会想要经济更独立、更多自由等。我就非常希望有时间可以去旅行、学一些自己有兴趣的技能。”

雅慧最欣赏的女性是自己，“还挺欣赏自己的勇气，做出不同的尝试，也有毅力不断地克服障碍。我觉得这是每个女性都应该有的特征，女生不一定要软弱，当然想要哭的时候还是可以哭，但我们必须学会保护自己，让自己更坚强。”

萧歆霓：最想争取被尊重

萧歆霓觉得现今时代，男女之间还是有些许不平等的情况。（艺人IG）

萧歆霓称在现今时代，无论在社会上、职场上或是家庭中，还是有些许男女不平等的情况。

社会上，普遍看到夫妻会是男主外；女主内，萧歆霓则支持“出双入对”，也就是双方都需要拥有自己的事业，同时也为家庭付出，互相帮忙、理解。

身为女性，萧歆霓最想为自己争取的是尊重。她最欣赏的女性则是自己的母亲，“小时候，我常认为我妈只是一名家庭主妇，但我们长大后，她也开始积极学习，充实自己，并找到自己喜欢的事业。她让我意识到，女性的生活真的不应该只是围绕着孩子转，活出精彩，不管几岁都来得及。”

林昀憓：以妈妈为榜样

林昀憓认为男女之间的差异慢慢缩小。（艺人IG）

林昀憓认为，通过不同的管道和方式，还有许多勇敢女权主义人士的努力，男女之间的差异慢慢缩小，但还是有很多国家，仍存在阻碍妇女全面参与经济活动的法律障碍。

“我也觉得现代的女性比较自由，但无论现代或以前，女性都有个共同点，那就是生了孩子单方面的责任。女性一旦生了孩子，职场的机会减少、难以兼顾事业和家庭等负担。”

林昀憓最想为自己争取的，则是同工同酬的权利。她最欣赏的女性也是自己的妈妈，“对我而言，我妈是最能展现女主内外兼顾的典范，不只是在职场上有很出色的成绩，也把家里打理得井井有条。我一直以她为榜样，希望成家后也能像她一样，事业家庭都不用牺牲，过着开心满足的生活。”