街头歌手黄长俊 火锅店驻唱

火锅店开小型演唱会，本地街头歌手黄长俊进驻乌节路海底捞，挑战《科目三》！

黄长俊受访时告诉《新明日报》：“这是我隔了三年之后再次走进餐厅演唱，心情很兴奋也很开心。”

长俊指出，海底捞曾在他于个人演唱会时“包”办庆功宴、还送出冬瓜茶，酸梅汁给他的观众，让他非常感动，店长跟他洽谈在火锅店演出时，他豪不犹豫一口就答应下来。

“其实已有其他餐厅找我，但我都推了。”

长俊感恩支持，答应每逢星期一晚上9点正在乌节路狮城大厦的海底捞表演，时长一小时，仅此一家。他笑说食客来自各地，选歌必须有国际化考量。

愿挑战《科目三》

进驻火锅店唱歌，对本地歌手来说，长俊是“先锋”。

“现在《科目三》很火，我会挑战唱《科目三》。”但长俊自嘲《科目三》歌词带古意，诸如“俱往矣何足言道、苍天一笑笑不老”之类歌词不好背。

记者打趣，若观众起哄他要跳《科目三》舞蹈，他愿意接受挑战吗？

“哈哈，我是同手同脚，我太太就很喜欢跳舞。”

长俊驻唱火锅店，爱妻为他设置音响器材，让他边弹琴边唱歌，非常贴心。

问起选歌，长俊称会接受现场食客点歌，点什么唱什么，如果对那首歌曲不够熟悉，他会以同名歌手的其他歌曲取代，只要食客开心。

食客与黄长俊开心合照。（受访者提供）

“绝不允许自己再犯错”

问起点唱率最高的歌曲，长俊笑说：“时下流行的像《自由》《我会等》《嘉宾》经典歌曲也有，像周华健的《朋友》、Beyond的金曲《海阔天空》都常是演出结尾时，食客们爱点的歌曲。”

点唱很考验歌手的唱功与记忆，长俊爱听各类歌曲，都能应付，整个演出大概献歌10首。

在海底捞演唱碰过令他很感动，或很火大的事吗？

“当我看到食客停下来，挥着荧光灯呼应我的演出，甚至开口跟我一起大合唱的那种情景就令我非常感动。”

至于说被惹火，长俊说这些年日渐成熟，已有能力应付各类突发事件。

“比如我在唱歌，要是真的碰到对方在席上高喊饮胜，我会尝试去跟食客互动，了解他们需要有什么样的演出气氛，通过互动化解尴尬，这是我唱了15年学到的应变能力。”

表演时长一小时，但因食客听歌嗨翻，会向长俊高喊“安哥、安哥”，也成了火锅店奇景。

长俊一度曾被负面新闻困扰，所幸身边人声援，当中也包括支持他的粉丝观众，力挺他跨过难关，如今能再回归歌坛，从事自己热爱的歌唱事业，长俊非常感恩，他以坚定的语气说：“我绝对不会允许自己再犯这样的错误！”

长俊将在海底捞表演半年，一星期一次，他表示，若反应热烈，演出说不定会延至今年底。