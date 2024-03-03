被酸看到老公豪宅后变脸 陈乔恩：感觉在夸我

（综合讯）台北艺人陈乔恩2019年参加恋综《女儿们的恋爱2》，跟马来西亚艺术家曾伟昌（Alan）配对成功，于2022年结婚。她近日在社媒搜寻自己的名字，发现至今仍有网民在讨论节目内容，其中有人质疑她是看到Alan的豪宅才改变态度，令她忍不住发文回应：“网络上有些人生活的那小小乐趣，不就是靠‘酸不溜丢’活着的吗？”

陈乔恩透露，在小红书搜寻自己名字时，常看到类似这样的说法：“很多人说我一开始臭脸对待老公，后来去了他位于马来西亚的豪宅之后，就立刻转变了态度，一秒变脸术上身。”每当出现这些攻击内容，就会有其他人跳出帮她平反，“比如开始评价我买的包很贵之类的种种，或是老公送的礼物有多便宜之类的种种。”

被指拜金，陈乔恩忍不住亲自澄清：“其实我超爱淘宝好穿好用的衣服和鞋子的哎！”她也强调，自己已经出社会赚钱很久了，是见过世面的人，间接否认因为豪宅就转换态度的说法，“不过仍然感谢那些揶揄我一秒变脸演技的部分，感觉夸我很专业哎”。

陈乔恩也替婆家发声：“老公和老公的家人，也是我的家人们，都是温暖无比、善良低调的好人，我非常有福气地嫁入一个有爱有修养的好人家。这个地球上，最贵的礼物是互相包容、相互珍惜的爱。这个宇宙里，最大的豪宅是爱人的心里，让你尽情奔跑，你在这里面什么样子都可以。”网民大赞陈乔恩回应得体。

龙年春节，陈乔恩陪老公回马来西亚，与夫家成员相聚一堂过年。夫妻俩除了开心与舞龙大阵仗合影，最妙是他们到KTV热唱，她一听到经典歌曲《舞女》的音乐，立马喉咙痒了，拿起麦克风跪在沙发上唱起来了，十分投入。她年初一凌晨还跑去麦当劳吃炸鸡，赫然发现马来西亚炸鸡附的是辣椒酱，让习惯胡椒盐的她笑称很不习惯。