拜访巫医住土著部落 黄翠如洪永城大胆主持　

胆粗粗·Here We Go

阿妈唔信我去亚马逊

可通过TVBAnywhere+应用或上YouTube频道观看

出走澳洲

U频道，每周二晚上9.00

黄翠如和洪永城合作主持综艺节目《走过浮华大地》之后，成了“主持情侣”，《出走澳洲》是他们第五次合作，目前在U频道播出，但已经是五年前的旧节目，跟他们2023年各自主持的《胆粗粗·Here We Go》和《阿妈唔信我去亚马逊》相比，内容也中规中矩许多。

黄翠如和洪永城原本是香港有线电视的综艺主将，后来随高层余咏珊过档TVB，得宠时期登上戏剧一线，但三年前余咏珊的地位被曾志伟取代，失意离开，原本演技就不获好评的黄洪两人，戏剧生涯开始刹车。回归主持，其实两人的魅力更大。

黄翠如闻奇臭神秘药水

黄翠如逛街时跟当地人扮鬼脸。（互联网）

黄翠如不仅主持《胆粗粗·Here We Go》，也担任节目监制，参与度更完整。她带着四名小鲜肉一起主持，有提携新人的意味。五人所到之处有“毒枭之国”哥伦比亚、“谋杀之国”厄瓜多尔、“战争之国”科索沃和“动荡之国”黎巴嫩，比一般安全舒服的旅游景点更吸引人。

她在厄瓜多尔参观完整保存的历史建筑群基多（Quito）古城区，以及城中有150年历史的教堂广场；去了南美洲最大的土著手工艺市场买手信，在琳琅满目的手工艺品之间大搜购时示范“大杀价”招数，还拜会当地巫医，亲身体验驱除负能量仪式，闻了奇臭无比的神秘药水；进入云雾森林夜探动物，并在前往隐秘瀑布的途中乘坐设计简陋，离地高达100米的铁笼前往对面山林，中途铁笼突然停电，遭遇一场虚惊。

最精彩的不是这些，而是厄瓜多尔近年暴力罪案飙升，持枪杀人事件时有所闻，摄制队请了持枪保安一路护送，听到黄翠如对镜头转达导游的忠告“晚上真要小心……刚才在街上听到两下枪声……一过下午5点半一定要回到车上”，让人感觉空气中都飘着危险。

尽管保安紧跟，黄翠如拍摄期间还是受了伤，手指突然严重红肿还含脓。她赶紧到医院求医，医生诊断她可能是被蜘蛛咬伤，给她放脓，整个医疗过程被记录下来。

当了监制，黄翠如一路上得照顾同行工作人员的各种需要，包括张罗一日三餐，还要关注主持搭档们的表现，跟过去单纯当演员很不一样。

洪永城街边理头仓皇逃

洪永城（右起）、布乐文和胡美贻学土著品尝昆虫，吓到脸变形。（互联网）

洪永城也不轻松。他和TVB艺人布乐文、胡美贻拍摄《阿妈唔信我去亚马逊》，长途跋涉降陆巴西后，深入亚马逊森林探险。亚马逊森林对外国人来说，犹如披着一层神秘外纱，随便拍都好看。这一行人住在一个土著部落，土著可不是外界以为的生活落后，当中就有一个肌肉帅哥在社媒拥有百万粉丝。

除了森林中有许多难得一见的生物，洪永城还发现不少趣事，譬如土著部落的帐篷每晚可容纳20人同睡，如果有夫妻想“恩爱”就必须离开帐篷进入森林，但必须忍受蚊子叮咬。

布乐文和胡美贻名气不大，但做外景节目很放得开，胡美贻还学爬树，完全融入野外。她去修甲时发现修甲师都穿着白袍，感觉自己仿佛置身急诊室，相当有趣。

巴西的治安也不太好，洪永城在路边望着海景剪6新元的头发时，突然场面发生混乱，疑似有不明危险人士靠近，搞得摄制组仓皇离开。

洪永城和黄翠如主持相当生动，比演戏自然，如果他们常去危险的地方拍摄，增添节目看点，相信他们在台里的地位也会更“安全”。