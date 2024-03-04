在暴雪时分

Netflix 已上线

改编自墨宝非宝的同名小说《在暴雪时分》。讲述昔日天才职业撞球选手林亦扬（吴磊饰）与当红选手殷果（赵今麦饰），在一场十年难得一遇的暴雪之夜相遇。林亦扬曾在一次比赛因无意间冲撞裁判而被禁赛，他不服判决，宣布退役。殷果的出现，让林亦扬的人生轨迹出现转变，他不仅努力追求殷果，还在殷果的鼓励下返回撞球赛场。

恋爱兄妹 My Sibling’s Romance

Viu 已上线

《恋爱兄妹》的参与者和异性相处时，自己的哥哥或妹妹将全程参与，场面会有多尴尬呢？（Viu提供）

韩国恋综《换乘恋爱》第一、二季的制作人推出全新节目《恋爱兄妹》，找来现实生活中的多对兄妹，让他们和其他人进行配对。大家住在同一所屋子里，也就是说参与者和异性的相处，自己的哥哥或妹妹会全程参与，这有多尴尬呢？

金字塔游戏 Pyramid Game

Viu 已上线

tvN（星和Ch824，新电信Ch518） 每周四晚上10.30

《金字塔游戏》再次聚焦校园暴力问题。（tvN提供）

韩剧，金知妍、张多雅、柳多仁主演。改编自同名网漫，讲述秀智转校到白莲女高，发现班里每个月会进行名为“金字塔游戏”的秘密投票，最低票的人将成为校园暴力受害者，而这个月，秀智的票数最低。

开档咯! 夜市星手

8频道 晚上8.00

两位明星大厨陈少秋与伍思翰，搭档两位名嘴主持杨志龙与苏梽诚，一起接受挑战。他们四人在夜市开档，会售卖什么美味料理呢？

拜托ATM（首播）

Eazie TV应用·TVBS亚洲台 晚上8.00

全新益智综艺节目，挑战者将进行三回合的智力考验，成功过关斩将者有机会启动ATM进行终极解码，从中提领奖金。主持人是胡瓜和Sandra。