爱女新婚不忍分隔两地 许绍雄顶让狮城两餐厅

新郎香港任职、新娘独留狮城？爱女新婚燕尔难各分西东，欢喜哥许绍雄将本两间餐厅顶让他人。

《新明日报》曾独家报道，身为二十四孝父亲的欢喜哥许绍雄，因爱女许惠菁深具烘培天分与实力，注资爱女创业。

2020年12月下旬，许惠菁先是在泉滨埔（Springside Green）开设Cafe Bakeaholic第一间咖啡厅，一年后，在乌节路的伟乐坊设立第二间分行，不久，弥漫着浓浓港风的第三间“津津”港式茶餐厅也在伟乐坊正式营业。

餐厅营业正值疫情持续时，不过许绍雄太太龙嬿而坦承，尽管第一间投资还未完全回本，但明白做生意总是有起有落，有危才有机，既然爱女对糕饼业充满热忱，身为双亲没理由不鼎力支持爱女的理想。

不过，许绍雄在伟乐坊的两间餐厅最近却未见营业，有意光顾的娱乐圈友人扑空，好奇餐厅是否打算重新装修、择日再开？

仍保留首家店铺



记者为了解情况，联系上许绍雄，他受访时向《新明日报》直认不讳：“是啊，女儿在上个月把两间餐厅顶让给人了。你知道啦，她才刚刚结婚，她的先生又在香港工作，小两口新婚就要分隔两地也不好嘛，决定留在香港再作打算啰。”

不过，许绍雄补充，第一间设在泉滨埔的Cafe Bakeaholic仍继续保留。

记者问，三家餐厅营业期间赚还是亏？

“有赚有亏啦，我觉得OK的。”许绍雄笑笑说。

许绍雄太太龙嬿而则补充说，她身体抱恙，爱女自两间餐厅抽身而出，一来可在香港伴随老公，二来也能有更多时间陪伴与照顾自己，“留下的第一间餐厅更好打理，职员也可自给自足。”