黄湘怡挺7月孕肚看泰勒丝 老公抱西瓜体恤孕妻之苦

黄湘怡3月3日晚上在社交媒体分享英国籍老公Jon进行“西瓜挑战”的视频。这项挑战源自社媒，某外国男网民用保鲜膜把大西瓜绑在肚子上，以体验孕妻的日常。

黄湘怡4日接受《联合早报》电话访问说，她觉得西瓜挑战有意义，老公也跃跃一试，夫妻俩便买了一颗7.55公斤重的大西瓜应战。她说：“我看到这个挑战时，觉得真是太棒了，这能让老公好好体会身怀六甲的辛苦。老公当然知道怀孕辛苦，可是实际上，其中的腰酸背痛，还有没办法修剪脚趾等大小事，只有怀孕的人懂。”

除了在肚子绑西瓜，黄湘怡老公也尝试在胸前绑了两颗柚子，“怀孕时胸部也会变大的，各个身体部位也会增重。不过，那两颗柚子绑不住，很快就掉下来了。”

黄湘怡老公的挑战项目包括捡起地上的玩具、穿鞋、在床上翻身，挑战进行十分钟后，汗流浃背的老公决定举白旗，“他觉得超级难！”

黄湘怡把挑战视频寄给在日本生活的11岁儿子叶睿濬（Ashton）时，对方笑不停，亏继父表现逊色，“Ashton回新后，我考虑买一个小西瓜让他试一试。”

她分享说，老公进行“西瓜挑战”后，更能体恤怀孕之苦，待她更体贴，“他每天会发很甜蜜的手机短信给我，说我为了宝宝，独自承受不少重量，并告诉我，他会在身边支持我。”

至于那颗大西瓜的“下场”，黄湘怡笑答：“已经切来吃了，超级甜的！”

腹中儿也是Swiftie？

黄湘怡早前挺着7月孕肚，与朋友出席美国流行天后Taylor Swift（泰勒丝）“时代巡回演唱会”新加坡首场演出。三小时多的演出，她80%的时间是站着的。

黄湘怡挺着7月孕肚观赏泰勒丝的3月2日演唱会。（取自黄湘怡IG）

她笑说：“宝宝在我肚子里蹦蹦跳跳的，宝宝那天超high的，一直踢我，可能他在里面跳舞吧？想不到他也是Swiftie!”

黄湘怡相当欣赏泰勒丝的创作能力，“她坚持走自己想走的路，不妥协，很清楚自己是什么样的人、想要写什么样的歌。看她的现场演出后，那份欣赏已变成崇拜。她怎么这么厉害？可以唱跳3个小时半。”

海内外艺人“朝圣”

泰勒丝3月2日、3日和4日连开三晚演唱会，之后休息两天，7日再开唱。

李凯馨穿上粉红色小礼服出席偶像泰勒丝的演唱会。（取自李凯馨IG）

除了黄湘怡，前几场演唱会吸引不少海内外名人朝圣。权怡凤的女儿李凯馨是忠实Swiftie，看的是3日的演出。她4日下午在社媒分享现场照，可见她穿了粉红闪亮小礼服赴会。她透露，自小学时期就梦想看泰勒丝的演唱会，泰勒丝的音乐是支撑她的力量，亦是她开启音乐创作的原因，并对偶像喊话：“谢谢你来新加坡，谢谢你很棒的演出，谢谢你支撑着我的人生。你是我的英雄。谢谢你拯救我，塑造今日的我！”

权怡凤陪女儿看秀，拍了几张“母亲视角”照和视频。权怡凤在IG打趣说，怀疑自己在女儿心中的位置不及泰勒丝，“女儿带着我去朝圣泰勒丝演唱会新加坡站，我只看到她（女儿）要活下去的勇气。她因为怕挤不进演唱会现场，前一天晚上就睡不着，下午2时就开始淮备，她一口饭都没吃……我问她肚子饿吗？她说口渴，做娘的毫不犹疑再次挤进人群里，排队给她顺便买了一条热狗。看到女儿第一次那么努力要活下去的坚强意志力，我很开始怀疑我在她心里的位置……从来没看过她这么用心和努力勒。”

Lisa（右）在IG贴出与泰勒丝的合照。（取自Lisa IG）

韩团SHINee3月2日在室内体育馆开唱，成员崔珉豪（Minho）隔天现身国家体育场看泰勒丝的演出，他在限时动态写道：“泰勒丝姐姐好漂亮。”Blackpink成员Lisa在2日和泰国女歌手兼好友Sorn捧场SHINee的演唱会，3日和Sorn现身泰勒丝的演唱会，隔日在IG贴出自己与泰勒丝的合照。

杨祐宁陪圈外太太Melinda来新看演出。（取自杨祐宁IG）

新加坡音乐人黄韵仁与妻女结伴看泰勒丝的演唱会。台湾艺人杨祐宁也陪圈外太太Melinda来新看演出，他发文说：“她（泰勒丝）是太太的泰泰。”台湾女星关颖和林熙蕾结伴看3月2日的首场演出，两家人入住同一家酒店，一起在新加坡游玩。