我粉你（首播）

Hub都会台（星和Ch111/825） 晚上9.30

节目从美食出发，带观众探访各地最有温度的米粉之乡，以独特视角展现米粉这一美食背后的暖人情感和百味人生。

狮城影剧录

8频道 晚上8.00

1997年，义安理工学院电影系毕业生创作了电影《轨道》，标志着学院派为电影工业输送人才的开始。2006年，《美满人生》（Singapore Dreaming）上映，是一部现实主义佳作。师从邱金海的陈子谦，处女作《15》获得国际的肯定与关注。在前辈影人的激励下，优秀的年轻导演完成了各种类型的作品。

星期二特写：重启

8频道 晚上8.30

蔡荣扬曾是国家拳击队拳手，23岁当上小贩，自称为“会烹饪的阿明”。冠病疫情期间，他免费派送食物，荣获总统志愿服务及慈善事业奖。年少得志，他却在毫无防备时面临生活重创，不幸患上抑郁症；从人生高峰陷入谷底，他如何逆转黑暗为光明，重启人生？

极度俏郎君

Viu 已上线

《极度俏郎君》是一部黑帮喜剧。（Viu提供）

主演：姜皓文、宣萱、张慧仪、Error四子。黑帮喜剧，讲述黑帮金家的金牌打手一疤（姜皓文饰）在狱中20年，被宗教洗涤，出狱后势要修补世间破碎的心，并找回一生所爱文女（宣萱饰）。与此同时，不再辉煌的金家只剩下四个小喽啰（Error饰）和一家“别苦温泉”，掌管人七姐（张慧仪饰）向一疤招手，一疤决定将温泉浴所改头换面重新出发。

宏观设计第21季 Grand Designs S21

BBC Lifestyle（星和Ch432，新电信Ch255） 晚上9.10

蕴藏动人故事的多项建筑专案，每一个案子背后都有雄心万丈和创新思考的屋主，热情创建梦想之家。节目透过详尽的拍摄呈现专案流程，带你目睹建设独特家园所要面对的压力与困难。

荒野英雄——猩猩宝宝的诞生 Wild Heroes - Orangutan Baby Birth

Eazie TV应用·Global Trekker探索世界频道 下午2.35

这部精心摄制的野生动物保育系列，独家跟随奥克兰动物园专业人员一起工作，本集内容是灵长类小组准备迎接新生——猩猩宝宝。