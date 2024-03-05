王沙野峰回顾特展 打开跨时空窗口

亚洲电影资料馆主办的“嬉笑怒骂：王沙野峰电影回顾特展”举行了将近两个月，3月放映的电影包括《黑蜥蜴》（8日）、《酒帘》（9日）、《阿牛入城记》（10日）、 《双星伴月》（10日）、《佛都有火》（15日）、《绰头王》（16日）等。亚洲电影资料馆高级存档师周世宝在电邮访问中告诉《联合早报》，根据电影回顾特展的售票情况，王沙和野峰的“阿牛”系列电影，尤其1974年的《阿牛入城记》和1976年的《阿牛下南洋》最受欢迎。

周世宝分享举办特展的初衷说，亚洲电影资料馆过去放映谐剧双宝王沙和野峰的作品时，公众反应热烈，比如2022年文化遗产节的两场《阿牛下南洋》放映会门票售罄，故找本地娱乐文史研究者苏章恺合作。

苏章恺受访说，许多本地观众依然想念王沙和野峰，也提到2024年是王沙的百岁冥诞，团队因此希望能透过特展等，聚焦两位传奇人物的功绩。

引发年轻世代的好奇

记者问周世宝、苏章恺和展览策划人及本地电影研究学者杨明慧，有不少新加坡年轻人甚至一些中年人，对王沙与野峰并不了解，甚至不曾听闻，三人对此觉得可惜吗？该怎么做，才能拉进年轻人与谐剧双宝的距离？

周世宝回应记者询问时认同说，给予特展积极与热烈反应的群众，主要是当年看过王沙与野峰的舞台或电视表演的观众，“不过，我也看过比我更年轻的观众，包括接近30岁的观众出席放映会，或陪长辈来看戏。有一名协助王沙口述历史英文翻译的17岁实习生，她原本不认识王沙，得知父母是王沙与野峰的粉丝后，以及在协助翻译的过程中，对王沙产生好奇心。”

苏章恺认为特展等相关活动，都是让年轻一代更了解王沙与野峰的平台。他认为这类活动似一个窗口，而打开这扇窗口，并不仅是为了回顾过去的娱乐圈，也让年轻人了解长辈昔日的生活与文化面貌。

杨明慧策展时总提醒自己，内容尽可能不要让任何年龄层的人觉得有距离感。她说：“必须跟年轻一代分享王沙和野峰的故事，这些故事是我们的历史与集体回忆。跟过去建立联系，可让（不同年代的）大家更紧密。我也希望，生长在那个谐剧年代的观众，透过特展重温过去时会感受到多一层情感。”

“嬉笑怒骂：王沙野峰电影回顾特展”至4月7日举行。片单、放映日期及购票详情可上网bit.ly/AFAWangShaYeFeng了解。