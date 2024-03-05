谢金燕被赞“吃了防腐剂” 杨谨华大吃薯条不戒口

（综合讯）陆综《乘风2024》（简称：浪姐5）将于6日开录，早前传出台湾参赛艺人有谢金燕，近日果真现身湖南长沙饭店，准备出发录影，她气色绝佳，零赘肉身材保持完美，被陆网形容“像吃了防腐剂”！

现年49岁的谢金燕凭着多首电音金曲被封为电音女神，在大陆为观众所知是因为民视电视剧《意难忘》饰演“婷婷”。她起初被陆网质疑“在台湾很红，在大陆就是没有存在感的人物”，因出发参加录影的照片曝光，网友纷纷说“期待谢金燕在浪姐的舞台”！

女星杨谨华日前抵达长沙，为《乘风2024》进行录影，忙里偷闲拍摄饮食短片与网友开心分享，于短片开头，谨华以一脸心虚的笑容，拿起筷子准备大吃牛肉面，吃完牛肉面后，又大吃薯条及喝珍珠奶茶，依然面不改容。

泰国第一神颜Mai 郭碧婷也来了

尽管参加者名单尚未官宣，但节目6日就要开始拍摄，不少女星近日已提前飞往当地作淮备，其中，泰国女星Mai也被爆在2日现身长沙，Instagram限时动态晒出大陆美食照。

Mai本名为Davika Hoorne，是泰国和比利时的混血儿，有着艳丽又深邃的五官，被封为“泰国第一神颜”，她不仅是时尚界的宠儿，也是一线女演员，21岁就以电影《凄厉人妻》获得约11亿3435万泰币（约4256万新元）票房，24岁成为影后，主演的电视剧《婉通夫人》还曾创下电视台收视纪录！

另外，在2019年嫁给香港影视大亨向华强的儿子向佐，育有一子一女的郭碧婷，婚后淡出演艺圈，生活重心大多放在家庭上。

郭碧婷星期一（3月4日）在选手下榻的酒店门口被目击，影片中，她的妆发完整，穿着灰色外套和黑色长裙从酒店走出，最后坐上了《乘风2024》的接送车。