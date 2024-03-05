雅加达出席品牌活动 黄思恬大赞粉丝热情

首次受邀到印度尼西亚雅加达出席品牌活动，最令黄思恬印象深刻的是：当地人的热情，连雨水都灭不了。

黄思恬近日受邀到雅加达，出席美国品牌Coach全球首间餐厅的开幕礼。她在接受《新明日报》访问时说：“每次去新的地方都会很期待，这次也不例外，加上我们是全世界首批受邀品尝Coach餐厅的食物，是个全新体验。我本来就是个吃货，所以非常兴奋。”

黄思恬在活动上，也遇到了韩国顶级摇滚乐团CNBLUE的鼓手姜敏赫及其他海外艺人。她说，之前都和这些艺人见过面，所以这次也算是叙旧，大家拍照留念。

谈到这次活动最难忘的经验，她直指是当地的粉丝！“我觉得他们太热情了，虽然不太认识我，但还是非常热情地欢迎我，让我感到非常温暖，我真的很喜欢他们。”

爱上印尼参峇辣椒

第一次到雅加达，黄思恬说：“之前听说雅加达有着全世界最繁忙的交通，这次真的体会到了，大开眼界。我很喜欢雅加达的食物，因为我很喜欢辣，他们的参峇辣椒真的很棒，也喜欢他们雨水都灭不了的热情。”

这回的活动来去匆匆，逗留的时间不长，加上每天都需要工作，黄思恬没有多余时间观光，活动结束隔天就赶回来新加坡看泰勒丝（Taylor Swift）的演唱会。

庆幸粉丝都很理智

除了忙拍戏，经常受邀出席各大品牌活动的黄思恬，每次在出席活动时，都会有一大批粉丝前来支持，就不知道她有没有遇过疯狂的粉丝？

“没有耶，我觉得大家都是‘理智粉’。有时我太累不想拍照时，粉丝也会很体谅，非常感谢他们。”

演艺工作方面，黄思恬目前还在拍摄电视剧《爱不虚拟》，暂定3月尾收工，接下来已有一些作品在洽谈中。