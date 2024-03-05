娱乐吃瓜：“霉风”扫狮城 李凯馨为她推工作 陈欣淇获粉丝赠票

美国乐坛天后Taylor Swift（泰勒丝）“时代巡回演唱会”（The Eras Tours）六场新加坡站自3月2日起跑，吸引不少海内外艺人前来“朝圣”，除了BLACKPINK成员Lisa，SHINee团员珉豪外，新加坡歌手林俊杰、演员欧萱、李凯馨、新婚的洪凌和张奕恺以及新手妈妈林慧玲也都参与盛会。另外，港台艺人余安安、杨祐宁、关颖和林熙蕾等都被发现“星踪”。

前三场演唱会完美落幕，泰勒丝休息两天后，3月7日至9日继续演唱最后三场。这场“霉风”当中，谁是超级铁粉？谁又看了演唱会被“圈粉”？

粉丝偷偷为陈欣淇订票

陈欣淇坦言自己从中学开始就已是泰勒丝的超级“霉粉”，不过自己一向在抢票这方面很笨拙，也欠缺运气，正当她为抢不到票而感到“绝望”时，殊不知粉丝已悄悄为她买到了压轴场（3月9日）的门票，让陈欣淇感动不已。

陈欣淇从中学开始就已是泰勒丝的超级“霉粉”。（取自艺人IG）

她说：“这群粉丝追随我13年，我们关系非常好，不时会聚会和碰面，我直播上线时也经常和我一起打游戏。粉丝说这次轮到他们帮我完成我的愿望，所以为我抢到两张门票，真的非常感恩！”

陈欣淇透露，她最喜欢及有共鸣的就是天后在2017年推出的“Reputation”专辑，自己手机歌库里收录了泰勒丝几乎所有的歌曲，也经常在社媒分享泰勒丝的语录。

32岁的陈欣淇笑说，泰勒丝的歌曲陪伴她走过少年叛逆期。她也一样是17岁出道，亦谈过多段感情，陈欣淇笑说自己和天后各个“时代（Eras）”的心路历程雷同，因此泰勒丝的歌曲对她来说特别有共鸣。

她也大赞：“泰勒丝是非常聪明的女人，我们（霉粉们）只要说出她的歌曲名字或唱出歌词，就能明白彼此的经历，这就是她创作的魅力。她为人真诚，敢爱敢恨，也经常鼓励女生勇敢做自己，是girl power的代表，也是我们这一代像迈克杰逊般的巨星。我当年视她为偶像是押对宝了，哈哈。”

至于出席演唱会的“战袍”，陈欣淇说她很久以前就已经准备好多件闪亮亮的衣服，就是等待哪天看泰勒丝演唱会时穿上。

李凯馨为偶像超前部署排开工作

为了圆梦观赏泰勒丝的演唱会，李凯馨婉拒不少工作机会，一早跟经纪人说好3月初不准给她安排工作，“就算我在剧组一定给我请假，合约里都要写出来。因为我基本上没有休息的时间，一个组接着一个组，每一个组的假日都要写进合约，所以我去年就一直提醒，不管如何我一定要去看泰勒丝！”她也直言，为了观赏偶像的演唱会，确实婉拒了很多工作机会，“可是这种机会（看泰勒丝演唱会）真的对我来说太难得了，也很值得。”

李凯馨为了观赏泰勒丝的演唱会婉拒不少工作机会。（受访者提供）

李凯馨和妈妈权怡凤观看的是泰勒丝3日第二场演唱会，她接受《联合早报》访问时说，这是她第一次到现场观看偶像的演唱会，真的很感动，“我一直以来的梦想就是起码看一次泰勒丝的现场演出，没想到那么快就可以圆梦了！”李凯馨4日晚已飞返中国。

当天李凯馨精心打扮到场，除了一手的友谊手链，她身穿粉红短裙和牛仔靴，她指出：“泰勒丝很喜欢闪亮亮和亮晶晶的东西，但是我也不要太loud（惹人注目），所以我的服装是有微闪的元素，还有牛仔靴。相对其他粉丝，其实我的造型没有那么hardcore（铁杆），但足以表达我对她的爱和支持。”

李凯馨一直是Swiftie，她坦言读小学时都爱听泰勒丝的歌曲，包括“Teardrops on My Guitar” “You Belong With Me” “Love Story”，这几首歌更启发她在13岁那年拿起第一把吉他开始写歌。她说，最感动的是看到粉丝们一起大合唱。现场有跟其他粉丝交换友谊手链吗？“我很内向，所以没有主动和任何人交换，也没有人跟我交换……大家都太专注看演唱会了。”

泰勒丝陪伴周智慧度过留学生涯

27岁的新传媒艺人周智慧将观看3月8日（星期五）场演唱会。她透露，早在13岁时就已成为“霉粉”，泰勒丝的歌曲也陪伴她长大，带给她许多童年回忆。

周智慧13岁时已经是“霉粉”，泰勒丝的歌曲也陪伴她长大，带给她许多童年回忆。（取自艺人IG）

她说：“还记得18岁在国外念大学的时期买了她的专辑‘1989’，自己一个人在家播着她的歌，享受独立生活的日子。去年，她推出‘1989 （Taylor‘s Version）’专辑时，我也正好在台北拍摄 《完全省钱恋爱手册》。这让我回想起18岁时的自己，每一首歌都勾起当年那段快乐和美好的回忆”

周智慧之前旅居国外错过泰勒丝演唱会，这次碰到天后到狮城，机会千载难逢，早在去年7月就和公司请假，并通过朋友帮她上网抢票。

雅慧差点以为泰勒丝是AI

首场观众之一的雅慧原本并没有要去看演唱会的计划，“是朋友的朋友突然不能去，就问我要不要去。（谈论）热度这么高，我开始有点FOMO（Fear of Missing Out，错失恐惧症），就临时决定去。”

雅慧认为海外粉丝的加入，感染了整个体育场的气氛。（取自艺人IG）

泰勒丝的演让雅慧大开眼界，“她是我去的第一个英语演唱会，真的很嗨，我们站了3个小时半，之后累了两天都还没恢复。”她认为值回票价，从舞台、灯光到服装造型都很棒，“泰勒丝真的一点都不喘，我们在台下热得汗流不停，她还可以弹吉他弹钢琴又唱又跳，我都替她觉得呼吸困难，肺活量真的超好，感觉就是一个AI，哈哈！”

雅慧认为，海外粉丝的加入感染了整个体育场的气氛。“新加坡人比较害羞，即使是去听很嗨的演唱会，最多听到嗨歌才会站一下，但这个没有。我觉得有海外粉丝来，可以有这样的交流，能让新加坡人不那么‘ging’（放不开）。像我之前去演唱会，很多时候我想站起来跳，但身边没有一个人站起来，你就觉得哎呀不要extra（多余）啦，等下会挡到后面的人，但这次就是真的百分之百的嗨，很难忘。”

被问及怎么没有穿上闪亮的“战袍”赴演唱会，雅慧笑说：“因为我朋友提前‘警告’我不要穿到像是要去红星大奖一样。我到现场后看粉丝们都穿得很有创意，令人印象深刻，还和朋友说‘早知道我就来个轰轰烈烈的，哈哈！’”

林昭婷上YouTube认识泰勒丝

21岁的林昭婷是Z世代“霉粉”，初接触互联网时，就在YouTube“扒”到泰勒丝的歌曲，泰勒丝2006年首张同名专辑里的“Teardrops On My Guitar”就是她听的第一首泰勒丝歌曲。

林昭婷抢不到票，所幸朋友临时有事无法出席，把3月7日的票让给她。（取自艺人IG）

以前年纪小不会上网买演唱会门票，这次天后杀到狮城，她却抢不到票，所幸朋友临时有事无法出席，把3月7日的票让给她，让她喜出望外。至于“战袍”方面，林昭婷笑说因为一周前才知道要去，因此现在还忙着找契合主题的衣服。

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