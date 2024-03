娱乐吃瓜：“霉风”扫狮城 李凯馨为她推工作 陈欣淇获粉丝赠票

美国乐坛天后Taylor Swift(泰勒丝)“时代巡回演唱会”(The Eras Tours)六场新加坡站自3月2日起跑,吸引不少海内外艺人前来“朝圣”,除了BLACKPINK成员Lisa,SHINee团员珉豪外,新加坡歌手林俊杰、演员欧萱、李凯馨、新婚的洪凌和张奕恺以及新手妈妈林慧玲也都参与盛会。另外,港台艺人余安安、杨祐宁、关颖和林熙蕾等都被发现“星踪”。

前三场演唱会完美落幕,泰勒丝休息两天后,3月7日至9日继续演唱最后三场。这场“霉风”当中,谁是超级铁粉?谁又看了演唱会被“圈粉”?

粉丝偷偷为陈欣淇订票

陈欣淇坦言自己从中学开始就已是泰勒丝的超级“霉粉”,不过自己一向在抢票这方面很笨拙,也欠缺运气,正当她为抢不到票而感到“绝望”时,殊不知粉丝已悄悄为她买到了压轴场(3月9日)的门票,让陈欣淇感动不已。

陈欣淇从中学开始就已是泰勒丝的超级“霉粉”。(取自艺人IG)

她说:“这群粉丝追随我13年,我们关系非常好,不时会聚会和碰面,我直播上线时也经常和我一起打游戏。粉丝说这次轮到他们帮我完成我的愿望,所以为我抢到两张门票,真的非常感恩!”

陈欣淇透露,她最喜欢及有共鸣的就是天后在2017年推出的“Reputation”专辑,自己手机歌库里收录了泰勒丝几乎所有的歌曲,也经常在社媒分享泰勒丝的语录。

32岁的陈欣淇笑说,泰勒丝的歌曲陪伴她走过少年叛逆期。她也一样是17岁出道,亦谈过多段感情,陈欣淇笑说自己和天后各个“时代(Eras)”的心路历程雷同,因此泰勒丝的歌曲对她来说特别有共鸣。

她也大赞:“泰勒丝是非常聪明的女人,我们(霉粉们)只要说出她的歌曲名字或唱出歌词,就能明白彼此的经历,这就是她创作的魅力。她为人真诚,敢爱敢恨,也经常鼓励女生勇敢做自己,是girl power的代表,也是我们这一代像迈克杰逊般的巨星。我当年视她为偶像是押对宝了,哈哈。”

至于出席演唱会的“战袍”,陈欣淇说她很久以前就已经准备好多件闪亮亮的衣服,就是等待哪天看泰勒丝演唱会时穿上。

李凯馨为偶像超前部署排开工作

为了圆梦观赏泰勒丝的演唱会,李凯馨婉拒不少工作机会,一早跟经纪人说好3月初不准给她安排工作,“就算我在剧组一定给我请假,合约里都要写出来。因为我基本上没有休息的时间,一个组接着一个组,每一个组的假日都要写进合约,所以我去年就一直提醒,不管如何我一定要去看泰勒丝!”她也直言,为了观赏偶像的演唱会,确实婉拒了很多工作机会,“可是这种机会(看泰勒丝演唱会)真的对我来说太难得了,也很值得。”

李凯馨为了观赏泰勒丝的演唱会婉拒不少工作机会。(受访者提供)

李凯馨和妈妈权怡凤观看的是泰勒丝3日第二场演唱会,她接受《联合早报》访问时说,这是她第一次到现场观看偶像的演唱会,真的很感动,“我一直以来的梦想就是起码看一次泰勒丝的现场演出,没想到那么快就可以圆梦了!”李凯馨4日晚已飞返中国。

当天李凯馨精心打扮到场,除了一手的友谊手链,她身穿粉红短裙和牛仔靴,她指出:“泰勒丝很喜欢闪亮亮和亮晶晶的东西,但是我也不要太loud(惹人注目),所以我的服装是有微闪的元素,还有牛仔靴。相对其他粉丝,其实我的造型没有那么hardcore(铁杆),但足以表达我对她的爱和支持。”

李凯馨一直是Swiftie,她坦言读小学时都爱听泰勒丝的歌曲,包括“Teardrops on My Guitar” “You Belong With Me” “Love Story”,这几首歌更启发她在13岁那年拿起第一把吉他开始写歌。她说,最感动的是看到粉丝们一起大合唱。现场有跟其他粉丝交换友谊手链吗?“我很内向,所以没有主动和任何人交换,也没有人跟我交换……大家都太专注看演唱会了。”

泰勒丝陪伴周智慧度过留学生涯

27岁的新传媒艺人周智慧将观看3月8日(星期五)场演唱会。她透露,早在13岁时就已成为“霉粉”,泰勒丝的歌曲也陪伴她长大,带给她许多童年回忆。

周智慧13岁时已经是“霉粉”,泰勒丝的歌曲也陪伴她长大,带给她许多童年回忆。(取自艺人IG)

她说:“还记得18岁在国外念大学的时期买了她的专辑‘1989’,自己一个人在家播着她的歌,享受独立生活的日子。去年,她推出‘1989 (Taylor‘s Version)’专辑时,我也正好在台北拍摄 《完全省钱恋爱手册》。这让我回想起18岁时的自己,每一首歌都勾起当年那段快乐和美好的回忆”

周智慧之前旅居国外错过泰勒丝演唱会,这次碰到天后到狮城,机会千载难逢,早在去年7月就和公司请假,并通过朋友帮她上网抢票。

雅慧差点以为泰勒丝是AI

首场观众之一的雅慧原本并没有要去看演唱会的计划,“是朋友的朋友突然不能去,就问我要不要去。(谈论)热度这么高,我开始有点FOMO(Fear of Missing Out,错失恐惧症),就临时决定去。”

雅慧认为海外粉丝的加入,感染了整个体育场的气氛。(取自艺人IG)

泰勒丝的演让雅慧大开眼界,“她是我去的第一个英语演唱会,真的很嗨,我们站了3个小时半,之后累了两天都还没恢复。”她认为值回票价,从舞台、灯光到服装造型都很棒,“泰勒丝真的一点都不喘,我们在台下热得汗流不停,她还可以弹吉他弹钢琴又唱又跳,我都替她觉得呼吸困难,肺活量真的超好,感觉就是一个AI,哈哈!”

雅慧认为,海外粉丝的加入感染了整个体育场的气氛。“新加坡人比较害羞,即使是去听很嗨的演唱会,最多听到嗨歌才会站一下,但这个没有。我觉得有海外粉丝来,可以有这样的交流,能让新加坡人不那么‘ging’(放不开)。像我之前去演唱会,很多时候我想站起来跳,但身边没有一个人站起来,你就觉得哎呀不要extra(多余)啦,等下会挡到后面的人,但这次就是真的百分之百的嗨,很难忘。”

被问及怎么没有穿上闪亮的“战袍”赴演唱会,雅慧笑说:“因为我朋友提前‘警告’我不要穿到像是要去红星大奖一样。我到现场后看粉丝们都穿得很有创意,令人印象深刻,还和朋友说‘早知道我就来个轰轰烈烈的,哈哈!’”

林昭婷上YouTube认识泰勒丝

21岁的林昭婷是Z世代“霉粉”,初接触互联网时,就在YouTube“扒”到泰勒丝的歌曲,泰勒丝2006年首张同名专辑里的“Teardrops On My Guitar”就是她听的第一首泰勒丝歌曲。

林昭婷抢不到票,所幸朋友临时有事无法出席,把3月7日的票让给她。(取自艺人IG)

以前年纪小不会上网买演唱会门票,这次天后杀到狮城,她却抢不到票,所幸朋友临时有事无法出席,把3月7日的票让给她,让她喜出望外。至于“战袍”方面,林昭婷笑说因为一周前才知道要去,因此现在还忙着找契合主题的衣服。

更多娱乐吃瓜内容,请浏览专页。