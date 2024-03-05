“我是试管妈妈！”马艺瑄过程中曾崩溃大哭

艺人马艺瑄2021年10月与圈外男友注册结婚，隔年7月在位于乌节路酒店补办婚礼，2024年农历大年初一（2月10日）她在IG宣布怀孕喜讯，预产期是8月左右。星期二（3月5日）傍晚，马艺瑄再于IG透露自己是“试管妈妈”，并指这是她为自己做过最勇敢的一件事。与此同时，她不忘感谢一路相伴的医生和团队、两个闺蜜以及丈夫，“最后也不忘感谢自己的勇敢。”

马艺瑄在IG上传一段1分半钟的视频，她透露，跟丈夫婚后有计划想要小孩，2023年六七月份为此见了医生，也接受一系列的生育能力评估，“医生说我们两个要正常受孕应该没问题，但由于当时我已经39岁，先生快50岁，医生建议我们可以考虑接受医疗的辅助。”之后她和丈夫果断地尝试做试管婴儿。

至于为何会选择公开与分享，她说，在经历这个过程的女生有时候会感到很孤独，尽管她已经做好心理和生理准备，但她在这个过程中曾一度崩溃大哭，“想在这里跟所有备孕、怀孕、怀过孕或当妈妈的朋友们说一声，辛苦了！”

马艺瑄也有感而发地说，怀孕的过程不容易，希望大家可以为彼此加油和鼓励。最后她不忘喊话：“所有的试管妈妈们，你们不是一个人的，还有我加入你们的行列！”

她之后告诉《联合早报》，想了好一阵子要不要分享做试管婴儿的过程，后来决定这么做，因为她觉得有这个过程有朋友和家人的支持很重要，“虽然现在社会已经很开放，很多人还是觉得（这）不是件特别光彩的事。但是正在经历的女人，心灵上要承受很多。”