宝刀未老不言休 耄耋艺人仍在线上忙乐

娱乐圈不少乐龄艺人虽已年过花甲，仍活跃线上。香港的胡枫、谢贤、叶振棠；中国大陆的游本昌和美国的Rod Stewart等，活力充沛，积极向上。他们宝刀未老，有的还即将来新开唱，魅力与气魄不亚于年轻艺人。

人生七十古来稀，但随着科技医学进步，人生八九十越来越寻常。进入耄耋（mào dié）之年的明星，也越来越多仍活跃于线上的例子，比如香港的叶振棠和美国的Rod Stewart（洛史都华）都要来新加坡演唱。

先说唱红《忘尽心中情》《大内群英》《浮生六劫》《大内群英》《太极张三丰》等1980年代港剧金曲的资深歌手叶振棠。他将在4月底前来新加坡担任张德兰演唱会的特别嘉宾。他接受《联合早报》访问时，自爆目前视力只剩一成，但生活与工作并未受到严重影响。上个月才庆祝80岁生日的他，谈话时仍流露对生命乐天，令人佩服。

叶振棠是20世纪港剧黄金时代的著名歌手之一，唱过香港无线（TVB）、亚视两台不少经典剧集歌曲。记者和他一聊，才知道他10岁时发过一场高烧，父母知识不丰，延误送医，到了医院才诊断出患上伤寒症，加上猩红热并发症，最终导致视力受损。他说：“烧坏了视觉神经，烧坏了很多细胞，所以我两只眼睛变成弱视。”

叶振棠自爆目前视力只剩十分之一。（创时代提供）

他透露年轻的时候还好，“但现在只剩下平常人的十分之一，在三英尺（约91厘米）内我才看得清楚。”还说三英尺外的东西对他来说只是个模糊的形状。

叶振棠曾经二婚，第二任妻子已去世，两人没有孩子，但他和第一任妻子生有一儿一女，并有三个孙子。他目前独居，即使视觉有障碍，也没有佣人照顾，他说已经习惯了，生活起居可以自己照顾。

如果有演出，他会安排一个助理帮忙，“演出前会排练几次，熟悉走位。”如果舞台灯光昏暗看不清楚，他笑说那就站着不动就好。”还幽默地说：“这样也好，看不到观众的样子与反应，就不会紧张而怯场。”

80岁叶振棠 还要回报社会

叶振棠透露目前到香港以外的地方演出，每个月平均一到三次，北美则每年一次，去年就唱了12场，“希望能唱到不能再唱为止。”

养生方面，他每天只要睡眠品质好，睡七八个小时便足够；每天会散步、晒太阳；吃东西会避开脂肪，此外没有太多顾忌。他也坚持每天练歌一小时左右，难怪自认登台时游刃有余。不过，由于视力问题，演出时提词机对他毫无帮助，所以他会确保歌词一定都牢记脑海。

不仅工作、生活如常，叶振棠80岁还不忘回报社会。他将在下个月推出纪念专辑《叶振棠80》，找来多位好友如谭咏麟、叶丽仪、刘德华、米雪等翻唱自己的电视剧歌曲，专辑只限量发行5000张。自从年少视力因发烧受损，他就想有一天能帮助跟他一样有眼疾的病人，专辑在扣除成本后收入所得将全数捐给眼科医院。

记者问叶振棠踏入80岁的感觉，他说：“开心，年龄只是数字，我感觉跟60岁时差不多。”“保持开朗，过得充实”是当下的人生格言。他也坦言比一些较他年轻的艺人状态更佳。他目前最大的愿望，就是希望年中在香港红馆首开个人演唱会，一旦实现愿望后，他就不会再做商演，只参与有意义的慈善演出。

叶振棠在1970年代时，曾与陈洁灵及另外四人组成新特乐乐队，并曾到新加坡的酒廊登台。他曾在本地逗留半年，对这里有一份亲切感，毕竟这里也是他去过最多次的国家。“早期的新加坡很舒服，没有那么多车辆，现在则很繁荣。”

叶振棠参与的张德兰最佳作品演唱会，将在4月28日（星期日）晚上7时30分于滨海艺术中心音乐厅举行。

92岁胡枫 港媒最常见乐龄艺人

把活到老工作到老贯彻得最彻底的华人艺人，一定是胡枫了。两年前，他以90岁高龄站上红馆个唱舞台，刷新艺人纪录。两年后，他仍是港媒上最常见乐龄艺人中的最高龄者。2024才开年两个月，已见他频密的公开行程，也反映出他的充沛活力。

胡枫在寿宴上与孙子、孙女合照。（取自艺人面簿）

2024年1月，他为香港商业电台叱吒乐坛流行榜颁奖典礼担任开场嘉宾，大唱张学友与黎明的歌曲，且坐完全场毫无疲态，成为台下一众年轻歌手的榜样。接着他又为TVB万千星辉颁奖典礼担任颁奖人。18日，他庆祝92岁生日广请艺人好友出席，还跟上时代大拍小红书。资深艺人谢雪心转当美食网红，请他亮相；袁伟豪儿子的百日宴，请他出席。从社媒视频中，还可见他出席一个晚宴，席间上台跟任达华合唱。

他参演的港剧《你不是他》才跨年播出，紧接着他参与的电影《饭戏攻心2》又上映了，而且创下贺岁档票房第一的纪录。他又跟着导演及两为同样高龄演员罗兰、黎彼得，一起出席早场谢票，非常敬业乐业。

90岁游本昌 凭《繁花》再度翻红

中国国家一级演员游本昌40年前凭电视剧《济公》在新加坡创下破百万收视，没想到90岁这一年，凭电视剧《繁花》在沉寂数十年后再度翻红，成为最高龄顶流，并获颁终身成就艺术家。他致词时以自身经历勉励大家耐心坚持，“只要向前，六七十年一定会被看到”，励志言语深深感动同行与网民。

胡歌（右一）和陈龙（左一）到老人院探访游本昌夫妇。（互联网）

年初，有网民晒照，曝光《繁花》演员胡歌和陈龙提着伴手礼，到养老院拜访游本昌夫妇的情景。游本昌开门见到两人后开心地鼓掌，原来他聘请的帮佣八年没回老家，最近弟弟即将结婚便回家探望，所以游本昌夫妇选择暂住养老院20多天，之后才回家。

87岁谢贤 历来最高龄影帝

谢贤受媒体关注度，一点都不输儿子谢霆锋，他在前年以《杀出个黄昏》夺走香港金像最佳男主角奖，成为历来最高龄影帝，显示姜是老的辣。当然，他也是同龄艺人中，感情生活色彩最丰富者。

谢贤（左二）、前妻狄波拉（左三）和陈淑芬（左一）今年春节欢聚一堂。（互联网）

不过上个月，网上突传出他健康欠佳，甚至瘫痪入院的假消息，引人担忧。然而，张学友、张国荣的前经纪人陈淑芬到他家拜年，晒出合照驳斥谣言，更直呼带头造谣的网民“在新年诅咒老人家行为歹毒”，也意外曝光同席者有谢贤的前妻狄波拉。陈淑芬说，谢贤目前的精神状况非常好，“有说有笑地吃着萝卜糕，看着电视，非常开心！”

年老艺人容易被造谣健康出问题，谢贤是最好的例子。他2022年上台领奖时，被拍到“嘴歪”的画面，被传疑似中风，后来是林家栋透露谢贤其实只是年纪大了，正在做换牙手术，才让大家安心。

92岁刘兆铭 思路清晰表达力强

30年前来新拍摄经典剧《金枕头》的刘兆铭，曾多次进出TVB，留下不少精彩作品。2012年，他经历丧妻之痛，在太太离世后心情低落，自此淡出幕前，甚少公开亮相，只是间中与朋友聚会。

刘兆铭（中）邀请高志森（右一）与焦媛到家中共聚。（取自艺人微博）

2023年91岁的他，邀请导演高志森与知己焦媛到家中作客，在微博晒出与的合照，刘兆铭坐着轮椅行动不便，但高志森形容他口齿伶俐、思路清晰，表达力强，一谈三个半钟，饱满精神让高志森印象深刻。他的家里也难得曝光，墙上挂着不少书法、画作以及昔日剪报，一片书卷气。

92岁谭倩红 身体仍壮健

凭TVB情境喜剧《真情》中“容姨”一角深入民心的谭倩红，20年前已淡出幕前，最后一次公开露面是五年前在容祖儿演唱会台上合唱，之后只间中在不同聚会照片中现身。

“容姨”谭倩红（左）与编剧陈宝华相聚。（互联网）

2024年初，92岁的她与该剧编剧陈宝华重聚，分享合照时活泼开朗的形象唤起网民的记忆。照片中的她依旧发量茂盛，面容饱满，脸色红润，笑容伶俐，站立时不必使用拐杖，看来身体依然壮健。

91岁周骢 生死看得豁达

与谢贤同样从粤语片演到港剧的周骢，是许多观众心目中的慈祥爷爷。他2016年在获得TVB颁发“万千光辉演艺人大奖”，赢尽后辈掌声，并在2020月离巢淡出。他晚年照顾饱受坐骨神经痛困扰的患癌爱妻，直至她于2018年与世长辞。他在访问中透露自己对生死看得豁达，已留下遗嘱，只求临终前能吃到心爱的食物，还说自己是哭着来到这个世界，若最后能笑着离去，已觉死而无憾。

周骢（左）与张国强（右）约饭，偶遇郑则仕（中）。（取自艺人微博）

他近年已甚少公开露面，今年过年前，他和张国强相约饮茶，更偶遇郑则仕，才促成“世纪合照”。张国强说，周骢精神奕奕，行得走得，老当益壮。

80至83岁西洋群星

洋星表演到七老八十也很常见。根据网上资料，美国乡村民谣音乐人Willie Nelson可能是当下仍活跃的最高龄歌手。不过他在新加坡的知名度不大，比他知名的活跃乐龄歌手还有Tom Jones、Ringo Starr、Cliff Richard（83岁以上）、Bob Dylan（82岁）、Paul McCartney（81岁）与Mick Jagger（80岁）。

Tom Jones 3月在新加坡的个唱门票已卖光。（Live Nation提供）

巧的是，Tom Jones和小他四岁的“弟弟”Rod Stewart，在这个月将在新加坡擦身而过。Jones个唱于3月10日举行，票已卖光；Stewart则是同月16、17日开唱。Stewart原定的亚洲巡回包括马泰菲港，后来却取消，最后他只将到新加坡和日本演唱，类似Taylor Swift（泰勒丝）的演出行程。背后因素是否一样不得而知，但已让许多买不到票的歌迷扼腕。