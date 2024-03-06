祖孙三代暗流涌动 风暴中相扶共生

烟火人家

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在中国剧《烟火人家》里，家并不是避风港，而是风暴的源头。

由中国实力派女演员徐帆、金马影后马思纯领衔主演的央视大剧《烟火人家》，2月13日在中央电视台综合频道（CCTV1）首播，腾讯视频同步播出。这部剧播出时逢春节，以家庭叙事抓住观众的眼球，开播以来收视率一路飙升，首播收视破3，腾讯视频站内热度也突破2万6000。

40集《烟火人家》改编自豆瓣阅读作者易难的小说《她和她的群岛》，故事围绕孟家三代展开，讲述大家长乔海云（宋春丽饰）的三个女儿孟明玮（徐帆饰）、孟菀青（梁静饰）及孟以安（李小冉饰）性格迥异，她们都结婚成家，各自面对家庭、婚姻的问题与困惑，三姐妹互相支撑，最后各自收获成长。

开篇一秒将观众带入过年的氛围，十分应景，与此同时也是乔海云的80大寿。乔海云曾定下规矩，每逢过年所有人必须回家，一直以来无人破坏规矩，直到这一年孟明玮的女儿李衣锦（马思纯饰）改到男友家过年，一个不太平的年夜饭带出孟家三代之间的暗流涌动。

畸形母爱让女儿痛苦

原来李衣锦除夕到了男友的农村家，还没进门，男友的迷信奶奶要她跨火盆、喝鸡血才能进屋。好不容易进门，一家人本来开心享用团圆饭，结果李衣锦不小心提到男友的妈妈，立马遭男友的爷爷大骂，奶奶装晕送院，最后李衣锦被赶了出来。

第二天，李衣锦回到自己家，迎面而来的是父母各种刁钻刻薄的问题，像是男友的家庭条件、催分手等。在递上新衣、端上家常菜的同时，孟明玮不断唠叨，还在翻查女儿手袋看到避孕药时，坚持女儿到医院验孕。

徐帆饰演的孟明玮（右）与马思纯饰演的女儿李衣锦（左），前几集关系水火不容，孟明玮的母爱让女儿压抑得喘不过气。（互联网）

这份畸形的母爱将人压得喘不过气，李衣锦因此立马收拾行李提早回上海工作，没想到接踵而来的是跟男友的分手，面临裁员的压力；与此同时，母亲仍每天不停地以电话与信息轰炸她。

满腹委屈的李衣锦越来越受不了孟明玮的控制欲和管教，后来忍无可忍一一道出时，却被眼角泛泪的母亲扇了一个耳光。孟明玮并非不爱女儿，而是以自认正确的方式去爱护她，这个母亲以“为你好”之名，做了很多不讨喜的事情，包括自作主张想帮女儿辞掉儿童剧院的工作。

原来孟明玮也受困原生家庭的伤痛，她没上过大学，因跛脚自卑，与丈夫李诚智（李诚儒饰）的婚姻是母亲安排的，丈夫还以投资为名控制着全部财产，包括孟明玮的退休工资。没有其他寄托的孟明玮唯有对女儿倾注所有心血，没想到“孤注一掷”的母爱反而让女儿痛苦。随着剧情发展，相信观众对这个母亲的处境会更加理解。

三姐妹各有难处

另一边厢，梁静饰演的老二孟菀青看似夫贤女孝，经常炫耀女儿（孙千饰）考上博士，其实家庭也不美满。她跟丈夫陶大磊（刘钧饰）貌合神离，当年她倒追的男神如今变成死皮赖脸的“软饭男”，她独自扛着工作与家庭的双重压力，还得在外人和女儿面前强装恩爱。

老二孟菀青（梁静饰，中）与丈夫陶大磊（刘钧饰，左）在女儿面前强装恩爱。（互联网）

李小冉饰演的老三孟以安是高材生，事业有成，又有帅气体贴的大学副教授老公、乖巧的女儿，看上去是人生赢家，其实夫妻已悄悄离婚，只是顾忌乔海云刚动手术，一直没说出口。

孟家三个女儿面临不同难题，即便姐妹间会互相攀比，但遇到问题时其他姐妹总会伸出援手。像李衣锦与男友分手后无家可归，孟以安敞开家门让她暂住；后来孟明玮遇到经济问题，妹妹也没拆穿，而是把钱塞给大姐。

李小冉饰演的老三孟以安（左）一家三口看似幸福美满，实际上她已和丈夫悄悄离婚。（互联网）

《烟火人家》由一班实力派演员出演，剧情真实又不狗血，满满的感动。有如小说名字，亲人就像群岛，彼此独立但又紧密相连。当原生家庭给你带来困扰，你可以远离，躲在自己的小岛，但只要有爱，即便是遥遥相望，却从未真正远离，一家人始终相扶共生。