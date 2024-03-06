41岁生日卷入斗殴事件 修杰楷眼角受伤

（台北讯）台湾男星修杰楷3月6日满41岁生日，凌晨却传出与星友王柏杰卷入斗殴的事件。

据台媒报道，修杰楷、王柏杰和友人深夜在台北市忠孝东路KTV聚会，友人疑似在电梯与人爆发口角冲突，后来对方竟失控冲进修杰楷、王柏杰等人所在包厢，将其友人抓到门外殴打。修杰楷、王柏杰见状追上制止，场面一度混乱，过程中两人也挂彩，修杰楷眼角受伤，王柏杰则多处挫擦伤。

现场涉嫌斗殴的5人被带回警局，双方表示均不提告，但警方讯后仍依社会秩序维护法将双方送办。修杰楷与王柏杰接受侦讯后，清晨7点许走出警局。修杰楷表示，是因为朋友莫名其妙被殴打，所以陪同到警局作笔录。

修杰楷的太太贾静雯人不在台湾，但她半夜2时刚在IG限时动态放上搭红眼班机照片，赶在老公生日当天回台湾。经纪人回应台媒：“我们刚下飞机，还在了解中。”

修杰楷的经纪公司则回应：“非常感谢大家对修的关心，他昨晚跟朋友聚会，其中友人与陌生人爆发肢体冲突，他上前帮忙拉开。修本人对于冲突如何发生也觉得莫名其妙，但已配合完成笔录程序，修本人无大碍，现已返家休息，再次谢谢大家关心。”而王柏杰方则表示：“目前没有要回应的喔，谢谢关心，辛苦了。”

据ETtoday新闻云报道，打人的男子是统促党成员陈亚豪，且有竹联帮背景。陈亚豪两个月前为护驾统促党中央委员林国信被检方搜索约谈，除对记者大骂三字经外，还出拳攻击记者，造成现场骚动。