粉丝派卡车示威“逼分手” Karina认爱1周晒手写信道歉

（首尔讯）韩国女团aespa成员Karina（刘知珉）最近承认与演员李宰旭（Lee Jae-wook）正在恋爱中。虽有不少粉丝祝福这段恋情，但也有人选择“脱粉”。

Karina认爱后，SM娱乐的股价呈下降趋势。另外，还有海外粉丝疑似不满Karina认爱，在SM娱乐附近派了卡车进行示威。卡车上写着：“比起对不起粉丝，Karina更对不起的是努力练习7年的自己！是你亲手毁掉自己的前途，你所有的努力都被一个恋爱传闻给否定了，你满意了吗？”，“Karina粉丝给你的爱还不够吗？你为什么选择背叛粉丝？请你亲自道歉，否则你接下来就会看到下跌的专辑销量、演唱会上空荡荡的座位”，“Karina做选择吧！分手或毁掉自己的事业、道歉或让粉丝们哭、认识1个月的男人或为你应援4年的粉丝”等。

3月5日，Karina在个人IG账号上传手写信，写道：“首先很抱歉让大家吓了一跳，而且对很惊讶的MY (aespa粉丝名）们感到小心翼翼，所以来晚了。我知道一直以来支持我的MY们该有多失望，也想起我们一起聊天的故事有多伤心，因爲我非常了解那种心情，所以更加感到抱歉，我想传达我的心意，所以写了这封信。我之所以不顾是否会再次受到伤害而写这篇文章，是因为我想向从出道那一刻开始就给我送上最温暖冬天的粉丝们表达真心的歉意。”

她也表示：“MY们受伤的部分以后也想好好弥补，我对MY们一直都是真心，现在对我来说也是非常珍贵的每一个人。这篇文章虽然短，不能完全表达我的心意，但感谢大家的阅读，今后不会让大家们失望，会展现更加成熟和努力活动的样子，请大家多多关注。MY们一定要按时吃饭，以更好的面貌见面，对不起，非常感谢。”