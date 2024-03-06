张清芳时隔八年重回狮城舞台 《联合早报》订户可优先购票

（本地讯）时隔八年，华语乐坛的“东方不败”张清芳将重返新加坡舞台，于8月10日举办“Timeless”演唱会。这也是继两场在台北小巨蛋和一场高雄巨蛋演唱会后的首场海外站。“Timeless”新加坡站将在3月8日，也就是国际妇女节当天开始售票。

张清芳“Timeless”新加坡演唱会由海峡唱片（Hype Records）和At Commons主办，《联合早报》和96.3好FM呈献，《新明日报》和《优1周》是演唱会的支持媒体。为了回馈读者的支持，早报将于3月6日通过电邮方式将优先购票代码发送给订户，订户也可查看早报俱乐部或拨打客户服务热线63883838索取代码。获取代码的读者，可于3月8日上午8时至中午12时之间上SISTIC网站优先购票。

演唱会名称“Timeless”象征着张清芳隽永熟悉的歌声，出道39年的她唱红无数歌曲，从新人期的《激情过后》《我还年轻》，到高峰期的《亲爱的请不要说》《你喜欢我的歌吗》《加州阳光》《认真的眼睛》《大雨的夜里》和“Men’s Talk”，还少不了合唱的《这些日子以来》《出嫁》，甚至还有民谣如《出塞曲》、闽南语歌《无人熟识》，首首都脍炙人口。她也是华语市场的长胜军，最高销量有百万张以上的纪录，并两度获得金曲最佳华语女歌手奖。

张清芳最近穿上特制服装在高雄开唱，引发一波热议。（海峡唱片提供）

张清芳在事业巅峰期曾获无数殊荣。除了歌曲曾被许多歌手如林志炫、邝美云、叶蒨文、高胜美等翻唱，1994年台湾歌坛评选台湾百佳专辑时，她的《光芒》也入选了。同年，台湾KTV龙头业者钱柜刊物《钱柜杂志》发起票选歌坛“四大天王天后”的活动，张清芳荣登该活动“天后组”榜首，其余三人为林忆莲、叶蒨文与陈淑桦，可见当时其声势。

过去她用声音抚慰歌迷的心，陪伴大家度过不同时刻。张清芳曾说，在经历人生的悲欢离合、高低跌宕后，她期望把自己经历过的丰盛和喜乐，分享给歌迷朋友。她感谢上帝给了她辨识度高的清亮嗓音，这几年维持得还不错，希望能再带领观众寻回30多年前的青春。

张清芳“TIMELESS” 新加坡演唱会2024

日期：2024年8月10日（星期六）晚上8时

地点：星宇表演艺术中心（The Star Theatre)

票价：$338、$268、$198、$128、$98 （不含行政费）

购票：www.sistic.com.sg，或拨打热线63485555

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