娱乐吃瓜：挑战“Cruel Summer”梗 各国霉粉是“最佳代言人”

泰勒丝（Taylor Swift）的“The Eras Tour”巡回演唱会有一个“Cruel Summer梗”，她在唱完第二段副歌后，会问粉丝是否熟背歌曲接下来的“first bridge”（连接段）歌词，而在场霉粉（泰勒丝粉丝名称）总是热情高歌大合唱，证明自己是百分百铁粉。

记者在泰勒丝3月2日的首场演唱会场外，请粉丝先进行预考，测试他们是否真的知道“Cruel Summer”连接段的歌词。点击以下视频，看铁粉表现如何！

霉粉证明最爱泰勒丝

除了熟悉泰勒丝的歌曲，霉粉也会在偶像开唱前启动“泰勒丝演唱会标准模式”，包括抢票、扫购周边商品、以泰勒丝启发的装扮盛装打扮，以及佩戴和交换友谊手链等动作。记者在2日的首场演唱会开始前，采访了各国霉粉，看他们用什么方式“表达”对泰勒丝的爱。

●狮城霉粉：有人存钱有人纹身

18岁的叶芯慧在“O”水准会考后，把打工三个月的薪水存下，买了一张1228元最贵的VIP1门票。她受访时说：“泰勒丝之前来开演唱的时候我年纪还太小，没法去观赏。这次是通过有通行码（access code）的朋友买票，朋友购票时系统只剩下VIP1的门票，我就狠下心买了。这场演唱会就好像是泰勒丝的音乐精选，我觉得肯定好看，也会是我毕生难忘的经验。”

演唱会傍晚7点才开始，她和12岁的妹妹叶思慧5点左右就来到国家体育场外，感受有如嘉年华的气氛。叶思慧虽然没有门票，但仍觉得在场外与其他粉丝交换友谊手链很有趣。姐妹俩也在3月1日到星耀樟宜参加“Bejeweled”大合唱活动。

霉粉到演唱会场外感受现场气氛，左图是叶芯慧（左）和姐姐叶思慧（右），右图是把对泰勒丝的爱纹在身上的Krystle。（陈秋雁、蓝靖仪摄）

此外，28岁的Krystle在2023年一知道泰勒丝将到本地开唱后就去纹身。她在右手臂内外侧纹上的图案，灵感分别来自泰勒丝2019年的“Lover”专辑中“The Archer”一曲，和2020年“Folklore”专辑中的“August”。

她买了3月7日的门票，却在2日以泰勒丝“Red”专辑启发的红色服饰和妆容，和朋友杀到国家体育场外，与其他没有当天门票的粉丝随着从场内传来的偶像歌声，一起在户外高歌。

Mandy（左）和Jojo（右）专程从香港飞到新加坡看演唱会。（陈秋雁摄）

●香港霉粉：花三天缝衣服

28岁的Mandy和25岁的Jojo是专程从香港来看演唱会的姐妹。虽然她们只看一场演唱会，但仍精心打扮，穿上受泰勒丝此次演唱会造型启发、缀有亮片的连衣裙来看演唱会，参与感百分百。

Mandy指着身上的无袖白色亮片连衣裙，说：“这是我用三天自己缝制的服装。”

●印度尼西亚霉粉：自制逾百条友谊手链

来自印度尼西亚的Herianto（26岁）自制了超过100条手链，在演唱会前与其他粉丝交换。他笑说：“这是泰勒丝演唱会的粉丝文化。”

Herianto第一次到新加坡看表演，叹：“这场演唱会的门票真的很难买，我最后购买Klook的演唱会旅游配套，虽然贵但是至少买得安心，知道不会上当或被骗。”

Herianto（左）和Lyza Samartino（右）是从印度尼西亚和菲律宾来支持泰勒丝的粉丝。（陈秋雁摄）

●菲律宾霉粉：看完演出赶飞机

27岁Lyza Samartino来自菲律宾，她通过朋友买到泰勒丝3月2日首场演唱会的门票。她在2月28日飞抵新加坡先玩几天，并在3日晚上演唱会约10点15分结束后，赶往机场搭飞机。

此外，以粉红造型前去看演唱会的Meg Costanilla（35岁）和Kaye Landingin（32岁）是在本地生活10年的医疗服务人员。她们兴奋地说：“我们是来赢回心理健康的！虽然很昂贵，但都是值得的！”

后记：粉丝是偶像代言人

时代会变，情怀依旧—— 这是记者在3月2日首场Taylor Swift（泰勒丝）的“The Eras Tour”新加坡巡回演唱会开始前，在场外采访“霉粉”（泰勒丝粉丝名称）后的最大体会。

2010年Kpop风潮在本地刮起时，Super Junior、BIG BANG、少女时代、2PM、SHINee、Rain、李敏镐和宋仲基等大牌到本地表演，我几乎不缺席，采访的追星粉丝多不胜数。对于采访粉丝最深刻的印象，是他们的激情；他们用对偶像的爱包围起一个专属世界，而在里头，他们满怀热血，很多时候还扮演代言人，在受访时分享偶像的作品和访谈如何为他们的生活带来无法言喻的喜悦及正能量。

霉粉在新加坡演唱会场外交换“友谊手链”。（档案照）

这样的专属世界，我在3月2日泰勒丝的演唱会场外再度看到。人山人海的霉粉虽然来自不同文化背景，却通过泰勒丝的音乐而有了共同语言和归属感，也以她带动的“交换友谊手链”文化找到了“自己人”。

一名9岁的菲律宾女孩Sam，与六名家人专程飞来看泰勒丝在2日的演唱会。她穿着呼应自己最喜欢的泰勒丝歌曲“Lavender Haze”的紫色薄纱小洋装受访，并在道别前送了一条友谊手链给我。9岁歌迷的小举动，把我牵引进入了“泰勒丝宇宙”，从而感受到这名34岁美国歌手深远的感染力。

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