泰勒丝“休假” 现身金沙用餐

国际巨星泰勒丝时代巡回演唱会前晚结束第三场演出，星期二、三（5日和6日）两晚暂时休演，直到星期四（7日）晚上再度开唱。

难得休息，泰勒丝星期二晚就被粉丝目击，出现在滨海湾金沙购物商场内的KOMA餐厅享用晚餐，同行还有好几名相信是泰勒丝团队的成员。

泰勒丝拥有超高人气，罕见在公共场合出现，保安团队也戒备森严，丝毫不敢松懈。

据社媒流传的短视频，有在同餐厅内用餐的民众发现泰勒丝踪迹后，试图用手机拍时，但被泰勒丝身旁的保安发现并立刻举起手电筒，闪光示意阻止他们的拍摄行为。

不过，这也间接暴露泰勒丝在餐厅的踪迹，而泰勒丝一行人也趁更多人发现前，先行一步离开。

该视频也立即引起粉丝注意，纷纷追问是几时拍摄，似乎想与泰勒丝来场偶遇，但也有粉丝留言，认为这并非星期二所摄。

由于泰勒丝并未在社媒更新消息，所以无法得知她趁着休假期间，是否还有到本地哪里游玩。

另外，泰勒丝时代巡回演唱会电影，将于星期五（3月15日）上午9点在Disney+独家首播，电影也将收录包括歌曲《羊毛衫》和另外四首原声歌曲。

加位靠近VIP区 500人加入维权抗议

泰勒丝在本地连开六场演唱会，场场几乎一票难求，但主办方近日新增了CAT12区域，却因座位直接设立在VIP区域，票价却仅售348新元，引起购买了上千元VIP区域门票的粉丝不满，纷纷向主办单位抗议维权。

代表中国购买VIP门票的粉丝李先生直言，“主办方新增位置是直接加到了VIP最前面，也是最靠近舞台的黄金位置，这对所有VIP持票者不公平，很多人花了很高价钱只能排到20多排，但是购买新增区域的人，只花了348新元就能坐到第一排，这是非常不合理的。”

李先生称，他与其他人，已在微信建立维权群组，目前人数约有400至500人。

“我们去年7月抢票，大家花了很高价钱，为了获得code，几百万人在排队，现在轻而易举将座位加到前面，还以低价出售就很不合理。”

另一受访的粉丝万小姐也觉得不公平，“我们提前八个月抢票，但获得位子不如本月刚放票的位子好，而且他们以更低价格获得了更好座位。”

她和李先生都希望主办方取消在VIP前方加位，CAT1价格就坐在CAT1位子，若维持原位，则应给CAT1消费者退差价，或让加座CAT1周围位子补差价。

另一不满的姚小姐去年请假透过Ticketmaster官网购票，“我从早上10点就开始排队，到下午5点多才买到3日的连坐VIP1，现在加位，用更低价格来买到更好位置，去年我们所做的一切努力都像个笑话。”

三人都尝试打电话或电邮给Ticketmaster，但仅有姚小姐成功联系到对方，但对方并未给予任何有效答复。

针对粉丝的不满，《新明日报》也尝试联系Ticketmaster，唯至截稿前仍未收到回复。