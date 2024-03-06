结婚18年 姚彣隆最受不了老婆“细心”

自己像太阳，老婆像月亮，姚彣隆社媒晒夫妻照问：“我们有夫妻相？”

姚彣隆近日在社媒晒夫妻照，问网民是否有夫妻相，尽管网民皆表示有，但他在接受《新明日报》访问时说自己觉得不像，“我们俩的年龄相差了12岁，个性也有差别，我觉得我给人的感觉会像太阳，很热情。老婆（蔡慧莹）则像月亮，给人很酷、很冷的感觉。”

两人今年步入婚姻18年，当被问到结婚纪念日，姚彣隆笑说：“很早以前就忘了，其实我们俩都没有什么节日感，所以不会特别庆祝，只要一家人能每天都快乐地生活在一起就很幸福了。”

结婚18年，感情依然甜蜜，姚彣隆分享两人的婚姻保鲜秘诀就是，互相配合和尊重，两人其实不会特别去做什么浪漫的事情。姚彣隆也表示两人很少会有意见不合，因为彼此都互相信任，他主要处理外面的工作、生意，包括要投资什么、接什么工作等；老婆则全权处理家里的事情。

提到老婆，姚彣隆称最欣赏她的独立，“完全不需要我去哄或讲甜言蜜语，只要我们做好彼此该做的事就好了。她也很细心，做什么都会瞻前顾后，会为整个家着想。”

至于最受不了的也是老婆的细心，姚彣隆举例，“比如说晚上我想吃宵夜，她可以‘细心’到不煮给我吃，哈哈。我知道她其实是为我好，因为我也50多岁了，如果养成吃宵夜的习惯对身体不好，所以她最多叫我喝一杯麦片，完全不会放纵我或惯着我。”

演艺事业方面，姚彣隆表示目前都有在拍戏。至于经营的餐厅，他说生意不错，不过暂时还没有打算扩充生意。