陈奕迅最爱茶档成旅客打卡圣地

（香港讯）港星陈奕迅（Eason）经常光临位于香港大坑的炳记茶档，该地更成为旅客的打卡圣地，希望能偶遇陈奕迅。近日，就有不少中国大陆网民在社媒分享他们于茶档“野生捕获”陈奕迅的照片，还有人更成功拿到签名。

巧遇陈奕迅的网民兴奋写道：“天啊真的是Eason！本来只是想来打卡，昨天还在说要是在香港碰到Eason就踩狗屎运了，结果今天刚好这个点在这家炳记碰上了，救命什么运气啊！”

另一名粉丝更幸运，成功拿到陈奕迅签名：“真是超级幸运的，去之前还在念叨这是他喜欢来的店，就平常心的去打卡一下，结果，妈呀，他坐在我们隔壁，隔壁呀，都怀疑是不是看错了控制住激动的心情，安静的等他吃完饭准备走的时候，小声的问了一句能合照吗？他说不太好，这么多人，就给我们签名了，感觉可以吹一辈子了，包里只有来的机票票根，签名就更有意义了。”

照片中，陈奕迅戴着帽子、眼镜和口罩，全身黑色休闲装束，相当低调，但仍被不少食客认出纷纷拿出电话拍照。陈奕迅也毫无架子，亲自走去付钱，离开时还跟老板开玩笑：“好生意！”老板叫陈奕迅：“你多点来呀！”陈奕迅边走边和大家说再见，态度亲民，心情看起来相当不错。

与陈奕迅同行的是歌手岑宁儿，她与陈奕迅在音乐上常合作，也是乐队“eason and the duo band”的成员之一。