女儿提前报到 陈泂江当爸感觉温暖奇妙

37岁的新加坡艺人陈泂江星期二（3月5日）晚上升格当爸爸。他6日下午透过经理人报喜，宣布妻女均安，宝宝重2.9公斤。陈泂江在电话访问中说，他与妻子4日傍晚在外支持朋友的演出，不料妻子感觉异常，两人急忙赶去医院。抵达医院、选择剖腹生产到宝宝出生，整个过程长达26个小时。

经历生产前后的慌乱后，当一家三口终于聚在安静的病房里，陈泂江感觉无比的温暖，“当时是凌晨，灯色浪漫，感觉温暖和奇妙。那一刹那，我觉得这就是一个家。”

他原以为一两周后才会见到宝宝，还没做好心理准备迎接她，因此第一时间在产房见到宝宝时，脑袋一片空白，“看到宝宝时，感觉陌生又熟悉，像看到陌生人，却感觉跟她讲过很多话，已经有默契，会跟彼此走下去。”

自觉像“超人爸爸”

陈泂江在访问中分享回忆时，也在沉淀心情，整理自己的思绪。这位新手爸爸自宝宝出世后，忙进忙出，还没有机会好好补眠。他和妻子所感受到的幸福感，相信已远远超出疲累，“我终于了解当爸的朋友跟我说的幸福感。这样的感受前所未有，实在幸福。”

女儿目前比较像爸爸还是像妈妈？陈泂江笑说，产检看超声波扫描时，腹中儿的鼻梁和眉骨比较像他，但出生后，感觉样子更像妈妈，“我是内双，宝宝有双眼皮。女孩子像妈妈比较好！”

陈泂江觉得之前胎教有效，女儿认得他的声音。他也觉得像超人爸爸，“因为女儿哭的时候，只要我把手放在她的胸前，她就不哭了！”

陈泂江和妻子已经为女儿取好中英名字，现阶段不打算公开，但预告在近期分享宝宝的小名。

陈泂江对妻子喊话说：“我的妻子在整个生产及怀孕的过程中，总是充满毅力。我尊敬她，并且以她为荣！”他早前已跟公司拿假，除了得完成已谈好的工作，预计4月正式开工，故有不少时间投入新手爸爸的职务。

陈泂江2023年10月宣布妻子怀孕。（取自陈泂江IG）

陈泂江2021年12月宣布婚讯。他与另一半是大学同学，两人爱情长跑12年后成婚。2023年10月，陈泂江在社交媒体宣布妻子怀孕的好消息。