本周点赞：熊猫狐狸乐煲心灵鸡汤

功夫熊猫4

KUNG FU PANDA 4（PG13）

娱乐性★★★★ / 艺术性★★☆

故事

熊猫阿宝（Jack Black，杰克布莱克配音）将升任和平谷的“精神领袖”，因为他乐于留任“神龙大侠”，所以对于物色接班人的差事意兴阑珊。与此同时，他在新朋友女沙狐阿真（Awkwafina，奥卡菲娜配音）的协助下，出发到大城市与密谋统治天下的变色龙女巫（Viola Davis，薇拉戴维丝配音）对决。

影评

看完电影的第一反应：为什么不在贺岁档上映？现在觉得也无妨，这样讨喜又让人开怀的电影，任何时候都能传递快乐，取悦观众。何况此片出自全球票房超过18亿美元（约24亿新元）的卖座系列，首部《功》2008年推出后赢得口碑和票房，和2011的《功2》都曾角逐奥斯卡最佳动画片。

继2016年的《功3》后推出的《功4》，不仅主人翁阿宝隔八年可爱回归，一众新旧动物角色都招人喜爱，没有最萌只有更萌。故事也借由新反派“变色龙女巫”的设定，把过去曾出现过的反派都“请回来”。导演Mike Mitchell（麦克米切尔）去年底受访时说，如果观众还没听腻布莱克配音的阿宝，《功4》极有可能开启新系列三部曲。

双宝强烈对比增看头

阿宝是傻里傻气且中规中矩的熊猫，阿真是有小聪明又顽皮爱闹的狐狸；这对逗趣双宝的搭配意想不到，在外形和性格上的强烈对比增添看头。

主人翁阿宝（左）在片中与阿真（右）是一对逗趣双宝。（联邦影业提供）

阿宝依旧讨喜，由布莱克四度配音，喜感加倍。别看他胖嘟嘟的，其实身手敏捷，动作轻盈。他潜入变色龙女巫堡垒时，必须闯过重重机关，又是凌波微步又是飞天遁地，颇有东方武侠片的味道，也有阿汤哥《不可能的任务》的影子。片中每个出拳和踢腿都精准有力，是由特技团队真实录制，再与动画融合才成就的精彩动作场面。

新角色阿真是个聪明善良的小偷，亦正亦邪，说话一针见血，处事快狠准。导演在设计角色时考虑过其他动物，最后认为狐狸最为贴切。为了画出栩栩如生的阿真，制作队参考了上千幅狐狸的画像，也通过影像研究狐狸的行动，尤其狐狸尾巴摇摆的样子，让片中的阿真不只看起来美，一举一动也尽显唯美。

喜剧关注“严肃”题材

虽然《功4》是动作喜剧动画片，但故事仍触及一般被列为“严肃”的题材。阿宝与阿真的主线故事，带出天生我材必有用、英雄不问出处、知错能改，以及人生往往不是非黑即白那么单纯等观念。阿宝的两名父亲担心他有危险的副线，则是为人父母“养儿一百长忧九九”的隐忧。

变色龙女巫是《功夫熊猫4》的最大反派。（联邦影业提供）

变色龙女巫是大反派，不只会变色，还会变身。除了阿宝与阿真，其他各角色的动物设定很玩味。本来是“脑子没插电”嘻嘻哈哈看试片，电影尾声突然闪过这个念头：外在的改变有限，真正的改变由内而发。

假如这些大道理是你此时需要的心灵鸡汤，那就一边观赏充满欢笑的动画片，一边大口大口喝汤吧。不过，我强烈推荐你丢掉脑子里的所有严肃的“滤镜”，轻轻松松，让俏皮可爱的动物们逗你哈哈笑，提升心情。

由“镀金”实力派配音

电影里的动物角色生动又细腻，幕后配音的一组实力派演员功不可没。他们当中不少是曾获奥斯卡金像奖和金球奖肯定的“镀金”演员。

身形娇小的阿真所自带的傲气和老练，来自音色低沉沙哑而独特的奥卡菲娜。她是2020年金球奖最佳音乐及喜剧类电影女主角得主。变色龙女巫由2016年的奥斯卡最佳女配角戴维丝配音，她的嗓音具戏剧张力，赋予性格贪婪的角色凶狠歹毒的强大气场。

为电影配音的James Hong（左起）、Bryan Cranston、Jack Black和Awkwafina于美国时间3月3日出席在洛杉矶举行的首映礼。（路透社）

2023年的奥斯卡最佳男配角关继威（Ke Huy Quan）的声音辨识度高，他为取名“汉”的穿山甲配音。86岁的Dustin Hoffman（达斯汀霍夫曼）在1980和1989年两度封奥斯卡影帝，这回四度为“师傅”配音。

就连电影配乐也是重量级人马担任，由好莱坞著名作曲家Hans Zimmer（汉斯季默）操刀，他凭《狮子王》（The Lion King）和《沙丘》（Dune），在1995和2022年两度获颁奥斯卡最佳原创音乐奖。（英语对白，附中文字幕）