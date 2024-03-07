新片出炉：笑得灿烂与苦不堪言共存

祝大家幸福

Best Wishes to All（NC16）

娱乐性★★★/艺术性★★

故事：在东京生活的孙女（古川琴音饰）回乡下老家看望爷爷奶奶。跟亲人团聚固然开心，但她总觉得家里有些异样，爷爷奶奶和街坊邻居的行为似乎不太对劲。某日，她眼前突然出现一个双眼和嘴巴被缝起的陌生男子，使她渐渐想起尘封已久的童年记忆，不得不面对彻底颠覆认知的残酷真相。

短评：祝大家幸福，但，不可能大家都幸福的。有人笑得灿烂，或许意味着有人正苦不堪言。好的坏的同步共存，无关公平与否。

《咒怨》恐怖片大师清水崇担任总监制，导演下津优太的处女长片。《祝》原先是一部短片，它曾在2021年“日本恐怖电影大赏”摘下短片首奖。

电影的中心思想明显，刻画一个若要幸福，就得把幸福建立在他人不幸的世界。家家户户理所当然地剥夺他人自由，把人当“它”养，再从“它”身上榨干幸福。每一句“你幸福吗”的问候和笑容变得阴森森；看到原本板着脸的人突然容光焕发，一切尽在不言中。

片中有几处情节让人摸不着头脑，但整体而言能吸引我看下去。原本只想给一颗“艺术性”星星，但看片后，有几次在街上和新闻中看到对应此片中心思想的活生生例子，所以再加一颗星。故事透过几个日本老人角色带出老龄化社会现象，似乎想表达老少相互“榨干”的情况。（日语对白，附中英字幕）

小镇幽浮

Jules（NC16）

期待指数★★☆

故事：米尔顿（Ben Kingsley，班金斯利饰）在宾夕法尼亚州（Pennsylvania）西部的小镇过着平静的日子，直至一个不明飞行物和外星人朱尔斯（Jade Quon，杰德奎翁饰）出现在他家后院……

《小镇幽浮》主角是班金斯利（右）和扮演外星人的杰德奎翁（左）。（邵氏机构提供）

这部科幻喜剧片由制作《别告诉她》（The Farewell）、《阳光小美女》（Little Miss Sunshine）的美国电影人Marc Turtletaub（马克·图特尔陶布）执导筒。故事聚焦几个老人家和一个外星人，虽为喜剧，但蕴含温情面。杰德奎翁的外星人造型不用CG打造，属真妆上阵。（英语对白，附中英字幕）

紫色

The Colour Purple（M18）

期待指数★★★

故事：20世纪初的美国南部非裔女子西丽（Fantasia Barrino，范塔夏巴蕊诺饰）命运多舛。她被继父强奸并怀孕，骨肉被夺走，还被继父强迫嫁人。纵使遭遇连连不幸，但西丽未向命运低头，坚不可摧的姐妹情谊也为她带来力量。

歌手出身的范塔夏巴蕊（右）诠释《紫色》主角，左为同为歌手的H.E.R.。（互联网）

改编自美国小说家Alice Walker（爱丽丝·华克）的同名作品及音乐剧。这个故事曾在1985年拍成电影，当时由Steven Spielberg（史提芬司匹堡）执导。新版电影以音乐剧情片形式呈现，导演是加纳导演Blitz Bazawule（布里兹·巴扎乌勒）。

歌手出道的范塔夏巴蕊诺首登大银幕，其他要角包括Taraji P. Henson（泰拉姬汉森）、Danielle Brooks（丹妮尔布鲁克）。丹妮尔布鲁克以此片角逐来临奥斯卡的最佳女配角奖。（英语对白，附中文字幕）