新版《小娘惹》演老角 郑惠玉不介意演陈泓宇母亲

新加坡电视剧《小娘惹之翡翠山》（简称《翡翠山》）的监制罗温温和编剧洪荣狄找郑惠玉助阵演出时，对她说“希望你不要介意”。他们希望阿姐别介意的，是哪一件事？

郑惠玉3月5日为《翡翠山》的戏服到位于东海岸路的Rumah Kim Choo量身，并接受《联合早报》专访。她扮演娘惹大家族的一家之主“刘秀娘”，话事人地位显赫，演她子女的有陈泓宇、陈罗密欧和沈琳宸，媳妇包括刘子绚和吴俐璇。角色辈分高意味着该角的年纪很大。

郑惠玉告诉记者，监制和编剧找她谈剧本时，表达很希望她演出的意愿，“这个角色在戏里是一家之主，他们说，需要气场很强的人演出，也希望我不要介意，因为这个角色是戏里最老的。”另一个希望阿姐不介意的是，“刘秀娘”并非主角，只是客串。

被告知是“客串”，郑惠玉原以为戏份不多，“看了剧本后，觉得人物发展写得很完整，有很完整的一条故事线。”

郑惠玉告诉记者，她原本以为客串演出戏份不多，读了剧本后觉得角色的故事线写得很完整。（龙国雄摄）

2008年《小娘惹》里辈分最高的“陈老太”由李茵珠诠释，具威严但为人处世和蔼慈祥。郑惠玉的一家之主角色走什么路线？她透露，角色并不特别霸气，因带病而郁郁寡欢。为配合角色的心境，她的服饰走朴素风。记者在现场瞥见阿姐试穿一件白色、有点透视的上衣，造型优雅，但不确定是不是最终戏服。

郑惠玉首度演娘惹，但并非第一次穿娘惹装。她说，曾在一个新年特备节目中穿过现代改良版的娘惹服。

阿姐也提到前艺人朱乐玲，“我觉得女生穿上娘惹装，会让人有眼前一亮的感觉。我看过朱乐玲为戏穿娘惹装，她个子小小的，头发长长，脸白皙，娘惹装穿在她身上非常漂亮！”

多次被误认有娘惹血统

郑惠玉对娘惹文化和美食感兴趣，跟娘惹家族也有一点关系，因为老公的外婆来自娘惹家庭，“我结婚的时候，我的家婆穿了娘惹衣服出席婚礼。我那个时候才知道，原来娘惹服饰那么贵，一双手工刺绣的鞋就高达上千元。”

郑惠玉经常被误以为有娘惹血统，“很多人以为我有娘惹血统，所以我真的去翻查家族资料，也问过父母，但没有找到。”

《翡翠山》促成多个首度合作

《翡翠山》促成她跟不少演员首次合作，当中包括“二媳妇”刘子绚。郑惠玉和刘子绚有不少对手戏，因“二媳妇”是她的心腹，替她持家，经常陪伴她。

问起对刘子绚的印象，她说：“她是个高妹。戏蛮稳的，演技不会太外露，让人很舒服。”

《翡翠山》的三个年轻女演员黄暄婷、刘怡伶和黄晶玲中，阿姐仅跟黄暄婷合作过，对其他两人不熟悉。

早前赴越南充电

郑惠玉目前只接下《翡翠山》，暂时没有其他新作。她过去一整年忙着拍长寿剧《只此一家》，戏份多达全剧的85%，过去一年难以放长假出国休息。她早前跟好友到越南“充电”，登上当地番西邦峰（Fansipan），走访稻米园，接近大自然，了解越南泰族习俗等。初次到越南旅游的她，对当地留下好印象。