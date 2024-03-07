张兰模仿大S灵堂衣着直播卖货 网：她还是你孙的妈啊

（北京讯）大S日前到妹妹小S家翁许庆祥灵堂上香悼念，久未露面的她现身没多久立刻登上微博热搜第一，她的丧礼穿搭也引起网民热烈讨论。她的前家婆张兰没放过蹭流量的机会，在直播间模仿大S当天穿搭并卖起内衣和胸贴，“张兰模仿大S穿搭卖货”立刻登上热搜冠军，但也引来网民挞伐“为了流量毫无底线”。

张兰在直播间毫不掩饰地说：“这两天热的事没蹭着，病了，那天夜里直接想上播，怎么爬也没爬起来，那绝对不能放过呀！包括透视装都准备好了，我就穿不动了……”但她还是模仿了大S当天戴墨镜口罩的打扮，并让助理穿上白上衣搭配黑色内衣，大喇喇卖内衣，让网民都看呆了。

她跟助理展示内衣时，看到留言说要胸贴，便嚷着“胸贴马上来”，接着戴墨镜、将胸罩外穿，再披上灰色长外套，与男助理十指紧扣走路，模仿大S和具俊晔去灵堂的模样，整个直播间气氛嘻嘻哈哈。

对于张兰的荒唐行径，网民痛批“恶心，她还是你孙子孙女的妈妈啊”、“终于知道大S为什么不出来了，只要一出来就会让前家婆有话题”、“无底线太可怕了”、“她应该模仿她儿子在KTV出轨的那些图片”、“真没格局，为老不尊”，也有人叹“这一家人”，连汪小菲也躺枪。也有网民不禁同情起大S，直呼“摊上这种前家婆也是无语”。

张兰近日受访时重提儿子汪小菲和大S离婚，说：“我得知他们离婚的消息，是在去济南的火车上，正在做直播，流量呼地就进来了，说二人官宣离婚了。”她也说不介意网民说她蹭流量，又说：“我觉得这个不是说蹭流量，而是这波流量来了，你接不接得住？”并自认“接得非常准”，一点都不后悔。