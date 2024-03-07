两次挨前妻告都败诉 72岁名导和小31岁嫩妻迎龙胎

（北京讯）72岁中国导演、制片张纪中2016年与第二任前妻离婚，隔年就迎娶小31岁娇妻杜星霖，虽然年事已高，但近日杜星霖惊喜宣布怀了第三个孩子。她喜悦透露：“喜迎龙宝宝，孩子是上天的馈赠，是福报！”

张纪中曾制作《射雕英雄传》《天龙八部》《笑傲江湖》《神雕侠侣》等改编自金庸原著的电视剧。他与前妻樊馨蔓离婚后，就传出和助理杜星霖过从甚密。前年他亲上火线回应杜星霖是离婚后交往的女友。纵使被外界酸是“父女恋”，他们不理会，大方相爱，婚后生下一儿一女，如今再添一子。

去年10月，他才被杭州法院判决，须向第二任前妻樊馨蔓支付526万元人民币（约98万新元）。一个月后，北京互联网法院又公布樊馨蔓在另一起官司中胜诉，她状告张纪中侵犯隐私，理由是张纪中公布离婚协议书会给他和孩子造成巨大的情感伤害。法庭判决张纪中向前妻公开道歉，并支付3800新元精神损害赔偿金。官司消息也成为热门话题。

张纪中和樊馨蔓于1988年相识，2002年结婚，2016年离婚。在两人离婚七年后，樊馨蔓两次状告张纪中都获胜。

第一次审判从2022年5月20日开始，该案是因借款合同纠纷引发。樊馨蔓的湖南美猴王电影公司将身为老板的张纪中告上法庭。张纪中后来在社媒回击，并公布他与前妻的离婚协议。离婚协议书称，两人离婚后，各种财产和车辆将归女方所有，包括4000万人民币现金（约760万新元）和孙悟空影业的6000万（约1140万新元）。 当时张纪中以几乎离家出走的姿态结束了他的第二次婚姻。

张纪中后来否认自己泄露秘密，称离婚协议书是一名工作人员意外泄露的，他对此并不知情。他的离婚过程被外界形容“狗血的爱恨纠葛”。网民称张纪中付出了巨大的代价才娶了杜星霖。也有人说，有了这次经历，张纪中能更加珍惜现在的婚姻，现在孩子来了，希望对他是真正的福报。