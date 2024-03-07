中国业界揭：三年内142部中国剧改名

（综合讯）中国影视界人士爆过去三年共有142部中国剧改名！

根据中国媒体《新京报》日前报道，被视为去年热播剧《偷偷藏不住》姐妹作的《难哄》已经开拍，并由白敬亭、章若楠主演。由于拥有不少忠实原著书粉，加上姐妹作《偷偷藏不住》热度爆棚，故近日传出将改名为《万事美好》，消息一出，立马引起网民揶揄：“不知道的以为从言情剧爆改为乡村剧了。”

要正能量 无敏感字

实际上，这些年来有不少中国剧因各种因素而改名，《新京报》引述一名影视业内人士说法说，虽然名称非常重要，对于观众来说算是第一印象之一，但电视剧环境问题也很重要，“要正能量、无敏感字、不渲染封建糟粕”，3年内142部改名的中国剧中，情感剧就占了近三分之一。

根据报道，中国剧剧名有些字眼是不宜出现，像网传古装剧的剧名不应有“帝”、“妃”等字眼，所以前几年流行的某某帝，某某妃之类的，如今很少出现。例如《白发王妃》改为了《白发》，《帝王业》改为《上阳赋》，《扶摇皇后》改为了《扶摇》，《凰权弈天下》改为《天盛长歌》，也有说虚构的，不符合历史的影视剧，也不能再用像《甄嬛传》、《如懿传》中的那个“传”字。

此外，也有说剧名不能有妖等敏感字，这似乎已成为业界共识，如《魔道祖师》改为《陈情令》，《悲伤逆流成河》改为《流淌的美好时光》。

《陈情令》经过改名。（取自网络）

改编著作与剧要分离 免书粉不喜欢

一名制片人崔先生在接受《新京报》访问时坦言有些剧集改编自著作，所以“书剧要分离”，像《梦醒长安》突然改名为《与君歌》，是因为制片方发现原著粉丝不太喜欢这个剧，所以决定改名，“‘书剧分离’后，大家就都要独立行走，书粉不能对剧指手画脚，剧不再占据小说广场，纷争也会少一些。”

他也补充说，赶潮流，也是不少剧改名的一大原因，例如《甄嬛传》火了之后，就出现了各种各样的“传”，如《如懿传》、《芈月传》、《楚乔传》等。他也说剧名中不被看好的是“行”，“像《骊歌行》、《长歌行》、《青簪行》、《皓衣行》、《雪中悍刀行》等，都不那么火。”

30部悬疑剧排队轮候登场

随着犯罪悬疑剧《猎冰》收尾，紧接着的是《唐人街探案2》，尚有将近30部得得悬疑剧将在今年登场，它们包括《白夜追凶2》《清明上河图密码》《孤舟》《看不见影子的少年》《唐朝诡事录之西行》《黑白森林》《不可告人》等。