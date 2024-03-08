别对我动心

Viu 8日上线

中国都市情感剧，校花岳千灵（周也饰）暗恋学霸顾寻（林一饰）许久，听取好友建议追爱。可惜顾寻早已在游戏中，倾心彪悍飒爽的搭档“糯米小麻花”，他在现实生活中面对岳千灵的追求表现十分冷淡，在网络世界却用尽百般武艺套路小麻花……最后知道真相的顾寻不得不开启搞笑与心动并存的“反向追妻路”，两人最终在相知相爱的道路上，携手逐梦未来。

天公疼憨人

8频道 晚上9.00

大富受骗后，精神每况愈下。必让告诉美绮自己被科技公司邀请到美国工作，但他放不下这里的人。必善去探监，慧瑶不肯见他。必善决定重新振作，去找Ray要求当他的司机。Ray去烧腊档时，认识了必真，对她留下印象。阿建不想拖累必真，暗示她忘了自己。大富被骗光钱的事传遍邻里。必让等发现大富似乎真的发疯了。

少女斗恶龙 Damsel

Netflix 8日上线

年轻公主艾洛蒂（Millie Bobby Brown饰）嫁给邻国的帅气王子后，发现新家园隐藏了一个不可告人的秘密，即这个王国在丰收季时，会牺牲公主来喂食饥饿的巨龙。艾洛蒂即将被当作祭品，她必须运用智慧与坚强的意志逃离被宰的命运。

赛门李维野性之旅 Wilderness with Simon Reeve

BBC Earth（星和Ch407，新电信Ch 203）晚上8.05

虽然地球人口拥挤，少数偏远地区仍有大自然展现的风采。赛门李维将探索太平洋壮丽的珊瑚大三角与非洲广袤的刚果雨林，也走入一望无际的卡拉哈里沙漠与令人心生敬畏的南美巴塔哥尼亚。赛门与在地居民生活在野地最前线，为未来世代保存地球最宝贵的自然奇观。

李古查摩美国行 Leguizamo Does America

Eazie TV应用·Global Trekker探索世界频道 晚上9.55

李古查摩在美国沿着公路旅行，以他特有的优势、活力和机智，带观众走进美国蓬勃发展的拉丁裔社区。附中文字幕。

爸爸当家（首播）Daddy At Home

Hub都会台（星和Ch111/825）晚上10.00

男性全职育儿观察真人秀，采用了“爸爸回归家庭中心位”的视角，邀请四组素人爸爸，开启了一场长达100天的爸爸当家生活。通过对不同阶段全职爸爸家庭的记录和观察，积极引导探讨育儿关系、家庭教育等话题。