42%《联合早报》读者对泰勒丝没兴趣

“霉霉”泰勒丝（Taylor Swift）的“The Eras Tour”狮城巡演3月7日至9日进行最后三场演出，“霉风”休息两天后再次刮起。

日前，市场调查公司You Gov在2月份针对1000多个18岁以上新加坡居民做的调查显示，有56％的人对泰勒丝毫无兴趣，20%有一点兴趣，18％认为自己是一般的粉丝，只有6％是她的忠粉。

《联合早报》“早话题”也趁这股狮城“霉热”做网调，发现早报读者当中有42.4%的人对泰勒丝完全“霉”（没）兴趣；32.6%的读者感觉一般，但会看热闹想了解她是何方神圣；另外有20.1%读者反应是“有点兴奋，但不会特别做什么”，对泰勒丝来新开唱持可有可无态度；最后有4.9%的读者则是忠实“霉粉”，对于偶像来新开唱感到“好兴奋，会参加各种活动”。

“早话题”针对泰勒丝演唱会对读者做网调后的成绩。（网络截图）

早报社媒“霉讯”受瞩目

另外，早报社媒连日追踪泰勒丝新闻，点击量确实增加不少，或许这些新闻正好服务了那32.6%“感觉一般但会看热闹想了解她是谁”的读者群。除此，与泰勒丝相关的新闻和趣闻及分析专栏与文章等，也连带都受到读者的关注，相信不少读者也想知道到底这股泰勒丝狂风为何能如此席卷全球。

泰勒丝男友Travis Kelce（特拉维斯凯尔西）据闻会飞来狮城会女友，此波会否再刺激读者对霉霉的关注，可以留意接下来《联合早报》的追踪报道。