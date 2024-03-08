灵堂透视装红指甲被轰 大S：真的够了

（台北讯）大S日前赴小S公公灵堂致哀，透视薄纱装、红色指甲油、白头发等引发争议，前婆婆张兰为卖货蹭流量，直播时模仿取笑大S当天的穿着，卖起内衣、胸贴，遭网民砲轰“无底线”。

大S经纪人廖玮琪向台湾媒体透露，大S因此情绪崩溃，觉得委屈，心情降到谷底，盼大众善待她，“这样不真实的假消息与网路暴力到底还要持续多久？这2年真的够了！”

廖玮琪说：“近期徐熙媛女士把自己包得密不透风，穿着自己购买的黑色服装低调吊谒敬重的长辈，贴身毛料在强力闪光灯下所造成的曝光也实非徐熙媛女士所愿，她一句话不说竟被网民说她招摇；手指上的红色光疗是因为过年期间想讨点喜气，但家中突然遭逢巨变太过伤心，实在没有心情去美甲店卸除光疗，更别说上美容院了，白发也成为了焦点。”

经纪人补充：“一直以来徐熙媛女士打从心底的敬重逝者，外界到底是什么样的恶劣心态、对她有多大的仇恨，可以把她形容得如此轻挑？这样不真实的假消息与网路暴力到底还要持续多久？沉默不代表承认，只是不想让舆论再度扩大，孩子已经会上网了，请大家善待一个爱孩子的母亲，这两年真的够了！”

另外，大S工作室官方微博7日转发一则网民对于张兰在直播间模仿大S一事的评论，并写道：“感谢所有正义之士的表态！事实正是如此！”

大S工作室官方微博转发网民评论，“感谢所有正义之士的表态！”（截自大S工作室官方微博）

该网民认为，“无论大S是否再婚，和谁再婚，按照离婚协议支付赔偿费、抚养费都是义务而不是赏赐。赔偿给大S的钱，无论是何种形式，是支票，现金，房产，还是信用卡，都是大S的资产，哪裡存在花前夫的钱。”

该网民这更指出：“当你看到一位无辜的女性，被前夫羞辱、栽赃，污蔑，被前婆婆及其员工嘲笑消费。你依然可以说，我看都不是好东西，我都不支持。这是你的权利。我理解。但我永远支持受害者。”