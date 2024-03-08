传杨幂担任北电考官 网质疑：只有流量没有演技

（综合讯）以童星身份出道的中国女星杨幂，出道多年演过不少脍炙人口的影视作品。近日，杨幂被爆担任今年北京电影学院（北电）表演专业复试的考官，遭网民质疑“不够资格”。

据“香港01”报道，日前一名报考北电表演系的学生爆料，指考试时有不少明星担任今年的考官，像是张丰毅、张嘉译、黄磊还有杨幂。“我们考到一半的时候，一个脸超级小，戴着黑色口罩，腿超级细的人进来了，杨幂。”不少考生看到杨幂担任考官，都感到十分兴奋。

但消息传出后，不少网民对于杨幂担任考官持质疑态度，认为“杨幂只有流量没有演技，根本没有质格任考官”。但也有网民替她打抱不平，指杨幂当年是以专业分数第一名成绩考入北京电影学院，且杨幂也拿过许多影视奖项，演艺成绩十分出色，就连北电荣誉墙上都有杨幂的名字，怎么会没有资格担任考官？

杨幂在北京电影学院荣誉墙上留名。（互联网）

据悉，杨幂曾在受访时提及，当年报考北电全凭一腔孤勇，“当年我只报了电影学院一家学校，我完全就是觉得如果考不上电影学院的话，那就明年再考吧”，足见孤注一掷的决心。

杨幂还自爆当年面试出糗，“我在三试的时候唱《南泥湾》是跑调的”。这段视频后来也被挖出，对此杨幂坦然表示，“那段视频现在看起来可能土土的，特别青涩，然后也一直在跑调做一些非常幼稚的动作，但是我觉得那个考试的经历帮我记录下来我18岁时候的样子、状态，我的初衷都是由电影学院带给我的”。