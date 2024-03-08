刘嘉玲戴友谊手链看泰勒丝演唱会 苗侨伟戴祖仪都来了

国际巨星泰勒丝，在周二（3月5日）、周三（6日）连休两日后，周四（7日）继续唱响国家体育场，第四场的时代巡回演唱会，也吸引了大咖影后刘嘉玲前来朝圣！

刘嘉玲在IG限时动态展示泰勒丝VIP周边礼盒后，星期四晚上陆续贴出多张演唱会场内照，包括戴满友谊手链的手腕，除了有“Swifties”字样还有“Carina”手链也颇为瞩目，也有粉丝上载在场内遇到她与一群朋友正在等候开场的照片。

刘嘉玲也在限时动态更新短片，身穿一袭黑色装扮的她面对着舞台，在泰勒丝演唱“Shake it Off”时，她高举双手、身体也随着音乐疯狂摇摆舞动，看得出非常沉浸在演唱会氛围中。

另外，星梦娱乐旗下歌手戴祖仪也来朝圣，除了晒出与鱼尾狮合照，她也在限时动态更新于圣淘沙水族馆中，在大面玻璃窗前观赏潜水员与海底世界的短片，粉丝们也纷纷在留言处表示想与她偶遇的兴奋心情。

本地艺人黄碧仁星期四生日，她选择观看泰勒丝演唱会作为生日礼物，她在IG写道：“今天是我的重大日子！猜猜我在做什么？是的......加入人群，排队，在雨中从一端匆赶到另一端！”

除了挤在演唱会排队人群中，黄碧仁也贴出被雨打湿部分头发的照片，虽稍显狼狈但难掩她看到泰勒丝的激动心情。

苗侨伟（红圈）在珍珠坊被目击。（取自网络）

香港艺人“三哥”苗侨伟，星期四也被目击出现在牛车水珍珠坊附近，他与太太戚美珍及儿子苗俊在本地“City Walk”，苗俊也分享了父母的照片，期间，“三哥”被粉丝认出，他也非常亲切，听到粉丝合影要求后，很自然地接过手机完成合照。有粉丝在留言处透露，他们三人可能是来参加泰勒丝演唱会。

此外，伊能静透过直播预告老公秦昊购买了星期五（8日）晚上泰勒丝巡唱的门票，相信她将和秦昊星期五晚上现身朝圣。

泰勒丝男友周五或周六晚上现身？

泰勒丝（右）的男友Travis Kelce（左）确定将飞来本地出席演唱会。（取自网络）

泰勒丝时代巡演剩下两晚，星期四有外媒报道，她男友Travis Kelce（特拉维斯凯尔西）确定将飞来本地出席演唱会，但至今没有看到他的身影。

Travis Kelce是美国国家橄榄球联盟堪萨斯酋长球队队员，他也曾在泰勒丝今年于澳大利亚举行时代巡演时“爱相随”。