两年逾20个代言 肖战商业价值最高

（综合讯）有断层顶流之称的中国小生肖战被选为中国娱乐最具商业价值男星，两年间拿下20多个代言，影响力加上粉丝购买力，可谓实至名归，而近年火速上位的男星成毅及檀健次只能屈居其后。

近日有中国影视平台发布了2023年度商业热度10大男星，冠军由肖战摘下，他之前凭2943万人民币（约545万新元）的代言身价，撼赢一线花旦杨幂的1633万人民币（约306万新元）代言费，成为最高身价的中国艺人，简直是断层第一，故今次商业热度再次登顶，可谓毫无悬念。

肖战自剧集《陈情令》爆红，之后作品不断，去年有三部剧集播出，包括《梦中的那片海》、《玉骨遥》及《骄阳伴我》，曝光率极高，他近两年共拿下20多个代言，平均每个月都会官宣一至两个品牌，由于他在全球拥有大量粉丝，其粉丝的购买力惊人，令他稳坐带货王首位。

古装男神成毅第二 《长相思》檀健次第三

至于第二名及第三名分别是近年神速上位的成毅与檀健次。成毅被封为新一代古装男神，继前年与女星杨紫合演的《沉香如屑》而人气急升，去年主演的爆款剧《莲花楼》更令他成功跻身顶流行列，而成毅的粉丝层面广泛，男女通杀兼复盖不同年龄，其代言商业价值节节上升，由去年暑假至今已拿下多个国际知名品牌代言。

檀健次则凭去年的剧集《长相思》而走红，剧集播出期间霸屏各大榜单，粉丝量随之暴风式上涨，跟他有关的话题几乎都会登网上热搜，令品牌看到其商业潜力，自去年8月剧集开播后，他至今已接到十多个代言。

排名第四至十位的依次为龚俊、李现、易烊千玺、王一博、王鹤棣、张艺兴及邓为，全都是近年的流量小鲜肉。