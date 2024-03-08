《七龙珠》作者鸟山明逝世 徐鸣杰：童年走了

日本大师级漫画家、《七龙珠》作者鸟山明（Akira Toriyama）3月1日因急性硬脑膜外出血病逝，终年68岁。漫画出版社集英社3月8日公告鸟山明离世的消息。

《龙珠》是鸟山明在1984年至1995年间，在集英社《周刊少年Jump》上连载的少年漫画作品。这个故事除了漫画版，也推出动画系列。山明笔下的《七龙珠》是很多人尤其是男生的童年回忆。艺人李腾和徐鸣杰都是龙珠粉。

徐鸣杰受访时说：“之前听说鸟山明生病，没有想到就这样走了。突然之间觉得我的童年走了。”

徐鸣杰回忆小时候说，他先接触《七龙珠》动画才看漫画，过去也不须要瞒着父母看漫画，因为他的漫画都是妈妈买给他的。那些漫画也许泛黄了，但它们还在徐鸣杰的上海老家里，“我不会丢的，对我来说，它们太珍贵了。”

《七龙珠》的热血故事为徐鸣杰带来很大的启发，“推动人去追求梦想并且不要放弃。《七龙珠》里有很多打斗，但包含一股不放弃的精神，你看，‘孙悟空’就算被打到半死，还是不断突破自己，成为超级赛亚人！还有很多不一样的角色，贝吉塔、龟仙人，每个角色都很鲜明，真的是传奇之作。”访问唤醒了他好多的回忆。

徐鸣杰2019年在新加坡买“孙悟空”公仔，大小约手掌般大，是一个有白色翅膀，转过身伸出左掌的悟空，仿佛在挥手道别。徐鸣杰当时购买后分享公仔照片，并以悟空的口吻发文说：“Bye（再见），不跟你们玩了！”回想那则发文，徐鸣杰说：“仿佛预言了什么。感觉是悟空（也指鸟山明）说再见，我要走了，我要去《七龙珠》的冥界（故事中的情境）了。”

李腾：他留下很好的作品

李腾告诉记者，他在青葱岁月的三大必看漫画是《七龙珠》《圣斗士星矢》和《灌篮高手》，“这三个是OG（元老），是我那个年代必看的！”对于鸟山明离世，李腾觉得惋惜，“但至少他留下很好的作品。”

李腾的心水漫画之一是《七龙珠》，右图是他收了十多年的孙悟空公仔，至今未拆封。（取自李腾IG、受访者提供）

李腾忆述，除了收集《龙珠》漫画，他还曾转《龙珠》的闪卡，“我还记得，我下课后就去转卡，闪卡中有特别隐藏版，转出来看似一张普通的闪卡，撕下第一层后，原来后面可能有隐藏闪卡，发光的那种！我会存钱去转，一张两毛。”

李腾家中有一个收藏了十多年的悟空太空舱公仔，“它还在原来的包装里，我不舍得拆！或许，现在是把它拆出来摆的时候。”

