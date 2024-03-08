娶交往10年的经纪人女友 林哲熹：好不真实

（台北讯）《我们与恶的距离》男星林哲熹和经纪人女友Cindy交往10年，男方2023年底奉上钻戒求婚成功。台湾媒体报道，小两口3月8日到户政事务所登记，正式结为夫妻。双方母亲、林哲熹的吉他手哥哥林颐原等，都在场分享喜悦。林哲熹回应媒体说：“好不真实的感觉。”

林哲熹求婚时向Cindy示爱说：“我想了很多（求婚）方式，本想得奖就求，但等太久了！在一起10年，说长很长，但好像一下就过了，没有太多要说，谢谢你陪我10年，快乐难过都一起度过。”接着，他在好友的欢呼声中送上钻戒，两人甜蜜地亲吻拥抱。