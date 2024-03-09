泪之女王 Queen of Tears

Netflix 9日上线

故事背景设定在充满残酷竞争的企业斗争中，金智媛饰演韩国最大财阀“女王集团”千金洪海仁，金秀贤则演出女王集团的法务总监白贤祐，两人各自散发着精英般的领袖魅力，他们的关系即将产生意想不到的发展，缔造一段轰轰烈烈的浪漫爱情之旅，度过重重危机，不畏艰难地坚守在一起。

阮三特工队

Three Piglets On A Mission

佳乐台（新电信Ch502） 晚上11.00

杨贵媚领军施名帅、温贞菱、胡宇威一起挑战各种职人工作，搜集福袋商品义卖做公益。面对满坑满谷的羊大便，澡堂每块磁砖和缝隙，一针一线缝布袋等重重考验，特工队能顺利完成任务吗？

千顷澄碧的时代

Eazie TV应用·中国电影频道 晚上10.40

主演：李东学、宋佳伦、苏丽。讲述芦靖生与兰考干部们持续坚守中国脱贫攻坚第一线，带领人民群众奋战三年，最终使兰考县实现脱贫的故事。

南非烘焙大赛第四季

The Great South African Bake Off S4

BBC Lifestyle（星和Ch432，新电信Ch255） 晚上9.30

为期10周的竞赛，于南非第一大城约翰内斯堡外郊拍摄，参赛者将挑战自我极限。每一集都可见烘焙师面临难度递增的任务——招牌烘焙挑战，烘焙技术挑战，以及戏剧性十足的精彩挑战，最终只能有一个冠军诞生。

我们的十八岁 Lonely Eighteen

CM+（新电信Ch571） 晚上9.00

香港1980年代，Elaine（林千渟饰）与好友李羡英（杨偲泳饰）为脱贫而踏入娱乐圈，在港产片最辉煌的时代里，李羡英成为当年红极一时的艳星，Elaine则在演员与自我身份上迷失。10年后，港片的风光渐退，两人也因彼此的选择走上截然不同的人生路。

圣诞快乐

天映频道（星和Ch868，新电信Ch585） 晚上9.00

主演：麦嘉、陈百强、张国荣、徐小凤、李丽珍。光头麦早年丧偶，独力抚养三个儿女。大儿子与小女儿察觉他的孤独，鼓励父亲追求住在隔壁的女歌手小凤。当光头麦鼓起勇气向小凤示爱时，小凤却表示要与表哥结婚。麦在圣诞前夕百感交集，独在露台沉思时，小凤出现了……