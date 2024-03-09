记者大声说：经纪人变话题终结者？

最近本地娱乐圈是不一般的热闹，记者追踪“霉迹”之余，还是得留意其他新闻线索。某天同事说要跟进新闻做访问却没下文，一问之下得知对方经纪人拒绝要求。看见回复时傻眼，简单一句“Hi，我们不会接受这个访问。谢谢”，让我觉得不可思议。问身边同事，这是现在经纪人与媒体沟通的常态吗？语气冰冷，没多余解释，我们戏称之为“话题终结者”。同事回答：“有回应算不错了。”听完有些无奈，看来我需要更新认知，但我不希望这会变成“习惯成自然”，毕竟人与人的沟通，有些温度还是比较好的吧？——赖婉丽

最近新加坡真是“泰”热了！美国天后泰勒丝在新加坡举行的“时代巡回演唱会”掀起一阵狂热，粉丝high翻，媒体也忙坏了。本地很久没有这般盛大且具影响力的娱乐盛事，记者们启动追新闻挖猛料的模式，腺上激素在天后降临狮城后直线上升。但排山倒海，来自四面八方关于泰勒丝的新闻，又让人有点喘不过气，要如何拿捏分寸，避免对读者造成疲劳轰炸，真是一大考验。我不是“霉粉”，对这一波热潮无法全情投入，但本地娱乐新闻难得如此热闹，还是很好的。——李妙音

近日参与韩剧线上记者会，平台方要求全球80多家媒体和网红全程打开视讯，并搭配官方提供的背景图。工作人员解释这是为了要与主演们“互动”。记者会进行时，在线的媒体偶尔会成为主演们的“看板”，出现在现场的大屏幕上。主持人更要求韩星们与被选中的记者互比爱心，不知情者搞不好会认为这是一场线上粉丝会。一小时的记者会，可以用作报道的内容却寥寥无几。我能理解平台方想要顾及媒体的参与感受，却不禁想，若那些时间用来谈更深入的话题，效果会否更好？——曾慧仪