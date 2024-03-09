领军挑战世界强权 核潜舰长为守护和平？

沉默的舰队：东京湾大海战 Silent Fleet: Battle of Tokyo Bay

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上世纪90年代被称为“不可能被真人化”的日本漫画《沉默的舰队》，终于被改编成八集日剧，由大泽隆夫、玉木宏、江口洋介、上户彩、水川麻美、桥爪功等主演，第一季刚上线，出资的串流平台亚马逊已官宣续拍第二季。

第一季讲述日美秘密打造核子潜舰“海蝙蝠”，基于日本“和平宪法”以及“非核三原则”，潜舰名义上隶属美国第七舰队。舰长海江田四郎（大泽隆夫饰）与队员原先在山波号服役，在山波号沉没后诈死接管海蝙蝠，却在海蝙蝠“首航”当天叛变，并宣布改名为大和号成立独立国。震怒的美方确信潜舰上无核武，派出舰队追击失败。

江口洋介（左）与笹野高史分饰日本官房长官与首相，坚持与大和号结盟。（互联网）

日本首相与海江田举行公开会谈之后，决定与大和号结盟，将自卫队以及大和号指挥权交给联合国，但美国舰队却在东京湾企图击沉大和号，阻止海江田到纽约参加联合国大会……

海战政治角力张力强

这部日本漫画家川口开治在1988年至1996年连载“以战止战”的反战作品，是在现实的地缘政治背景上添加想象，异想天开地设定一艘核潜舰成独立国挑战世界强权的故事。虽被视为神作但多年来无人拍成影剧，显然因为要呈现海战场面，拍摄成本太高，也只有国际串流平台有能力负担。这次的制作，特别之处是去年先行推出了仅在日本上映的电影版，此剧前半段就是电影的完全版加入未播出片段，而从第五集开始则是电影故事的延续。

不论是潜舰海上攻防，抑或是日美以及大和号的政治角力，《沉默的舰队》都有惊心动魄、充满戏剧张力且相当有真实感的描绘。尤其最后两集，美国潜舰在东京湾围攻大和号，拍得非常精彩。

一线演员汇聚秀演技

尽管选角被漫画迷认为不符合原著，但大制作确实必须有大明星们才能撑得起。

大泽隆夫扮演大和号舰长海江田，相较于他去年演出日剧“One Day”，魅力强太多。深不可测的阴沉领导型人物，正邪难辨，是真正追求和平的理想主义者还是辩才无碍的恐怖分子，让观众无法捉摸，但剧集最后终究也赋予他几分柔软人性。

上户彩（右）扮演新闻主播，向世人揭露美国舰队在东京湾袭击大和号的事实。（互联网）

玉木宏诠释与海江田理念分歧的立波号潜舰舰长深町洋，也没被比下去，穿上了军服发号司令，气势毫不逊色。冷静睿智的内阁官房长官江口洋介，追求真相的新闻主播上户彩，还有“首相”笹野高史从平庸软弱到展现政治家气魄，日本一线演员汇聚，演技无可挑剔。

原著漫画里表明大和号意在守护没有核武器的小国家，不过，何谓正义？是否须先战才能获取和平？谁是独裁者？谁是恐怖分子？或许正如剧中所说，“理想一开始听起来很肤浅，但历史将成为见证。”剧集提出疑问，而答案，留待观众自行思考。