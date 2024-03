2024年第96届奥斯卡金像奖颁奖典礼,将于美国当地时间3月10日(本地时间3月11日上午)在洛杉矶好莱坞杜比剧院举行,去年表现佳且经验丰富的主持人Jimmy Kimmel(吉米金莫)将再当大会司仪,掌控全局。

冠病疫情和好莱坞罢工潮结束后,许多按兵不动多时的好莱坞强档大片纷纷出笼,让今年奥斯卡战场的厮杀相对过去两届来得激烈,提名名单可以用“壮观”来形容。

《奥本海默》入围13项奥斯卡奖项,备受瞩目。(邵氏机构提供)

包括Christopher Nolan(克里斯多福诺兰)的史诗格局历史人物片《奥本海默》(Oppenheimer);年度最卖座电影《芭比》(Barbie);殿堂级的Martin Scorsese(马丁史柯西斯)久违巨作《花月杀手》(Killers of the Flower Moon);夹着康城影展金棕榈加评审团大奖以及威尼斯金狮奖得奖作品的《可怜的东西》(Poor Things)、《坠落的审判》(Anatomy Of A Fall)和《利益区域》(The Zone Of Interest,也译《梦想集中营》)等,全部杀到。

《奥本海默》狂扫各大奖项?

其中最受瞩目的《奥》获13项提名,之前已经横扫包括金球奖在内的各大奖项,就看它这次会不会在奥斯卡锦上添花。如果得奖即是“大满贯”,可能打平甚至打破当年《宾虚转》(Ben-Hur)、《魔戒三部曲:王者再临》(The Lord Of The Rings:Return Of The King)和《铁达尼号》(Titanic)缔造的11个奖项纪录?

Cillian Murphy(左)和Christopher Nolan在片场讨论。(UIP提供)

艾玛史东没绝对赢面

本届奥斯卡,最佳女主角奖战情最激烈,换句话说谁败了都可惜。Emma Stone(艾玛史东)之前凭《可怜的东西》拿下金球奖戏剧类最佳女主角奖,不过这次对战其他女演员,没有绝对赢面。

她最大的对手应该是《花月杀手》的美国印第安原住民女星Lily Gladstone(莉莉格莱斯顿)。格莱斯顿刚拿下第30届美国演员工会(SAG)影后大奖,加上奥斯卡近年来采取政治正确(到近乎矫枉过正程度)方式避嫌,导致身为少数族群的她“可能会被照顾”而呼声最高。

奥斯卡可能因应“政治正确”,把影后颁给美国印第安原住民女星Lily Gladstone。(UIP提供)

Emma Stone不久前才拿下金球奖戏剧类最佳女主角奖,相信是Lily Gladstone的最大对手。(The Projector提供)

不过,记者觉得《坠落的审判》的德国演员Sandra Hüller(桑德拉惠勒)演技最棒。

不乏亚裔入围者 宫崎骏抱奖希望大

亚裔脸孔方面,美国华裔导演王湘圣的《奶奶跟外婆》入围最佳纪录短片;江松长拍摄的短片《金门》(Island In Between)则是第一部入围美国奥斯卡最佳纪录短片的台湾纪录片;金国威的《奈德》(Nayd)也获得最佳女主角和女配角提名。韩裔女导演宋席琳(Celine Song)的处女长片《之前的我们》(Past Lives)入围最佳影片与原创剧本。日本动画大师宫崎骏的收山之作《苍鹭与少年》(The Boy and the Heron)则入围最佳动画长片。

宫崎骏之前凭《苍鹭与少年》拿下金球奖,继2001年《神隐少女》(Spirited Away)后再捧小金人的机会很大。至于宋席琳,面对强劲对手,胜算不大。

以下是记者对最佳影片、导演、男女主角、男女配角、动画片和国际影片得主的预测。

最佳影片

热门:《奥本海默》

黑马:《芭比》

最佳导演

热门:Christopher Nolan/《奥本海默》

黑马:Yorgos Lanthimos(约戈斯兰西莫斯)/《可怜的东西》

最佳男主角

热门:Cillian Murphy/《奥本海默》

黑马:Paul Giamatti(保罗吉亚玛提)/《留校者联盟》(The Holdovers)

最佳女主角

热门:Lily Gladstone/《花月杀手》

黑马:Emma Stone/《可怜的东西》

最佳男配角多半是Robert Downey Jr.(小劳勃道尼)的囊中物。(UIP提供)

最佳男配角

热门:Robert Downey Jr.(小劳勃道尼) /《奥本海默》

黑马:Sterling K. Brown(斯特林.K布朗)/《美国小说》(American Fiction)

最佳动画片长片

热门:《苍鹭与少年》

黑马:《蜘蛛侠:穿越新宇宙》(Spider-Man:Across The Spider-Verse)

《苍鹭与少年》有望为宫崎骏再夺奥斯卡。(Encore Films提供)

最佳国际影片

热门:《利益区域》(The Zone Of Interest)/英国

黑马:《我是船长》(Io Capitano)/意大利