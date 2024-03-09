TT恋留迹新加坡 泰勒丝拥吻男友视频疯传

Taylor Swift（泰勒丝）和Travis Kelce（特拉维斯凯尔西）的爱情故事（简称TT恋），终于写到新加坡来了。

3月8日星期五，在泰勒丝六场新加坡演唱会的第五场，NFL（美国职业美式足球体育联赛）球星Kelce在万众瞩目中，于新加坡国家体育场现身了。为了迎接男友的到来，泰勒丝再次修改她歌曲“Karma”的歌词，公开向他传情达意。

从网上流传的视频中，可见泰勒丝唱完下台，走向在观众席看台旁站着等她的男友，当距离拉近时，泰勒丝情不自禁加快脚步，最后更飞扑进男友的怀里，接着热情拥吻。画面上的甜蜜简直爆表。

这名34岁的堪萨斯城酋长队中锋飞了半个地球，终于在女友于新加坡国家体育场举行的倒数第二场演出现身支持。

TT恋会在狮城何处留足迹？

Kelce显然不是单身飞来。在社媒平台X上有网民发布一张照片，其中可以看到Kelce和朋友们在国家体育场的看台上。他的一名朋友也在他的IG限时动态上分享了一段自己戴着泰勒丝的巡演腕带的视频。帖子后面是一段泰勒丝在舞台上表演的视频。

Kelce来新之前，去了费城参加他的36岁哥哥Jason（杰森）宣布从职业足球退役的新闻发布会。

Kelce上次参加女友的时代巡回演唱会是在悉尼。在泰勒丝结束演出后，有人发现她在后台与男友热情接吻。这对情侣还一起游览了悉尼动物园。Kelce后来在他和哥哥的播客中分享了这次郊游的精彩片段。Kelce还回忆他们外出游玩时，后面一直有直升机跟拍。

让人好奇的是，Kelce和泰勒丝会到新加坡哪个景点游玩？两人又是否会继续被国际狗仔队乘搭直升机跟拍？