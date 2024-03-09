周冬雨“黑脸”走秀 恐失百万代言

（综合讯）疑失恋打击，巴黎出席品牌活动脸黑黑，“三金影后”周冬雨遭质疑身为品牌代言人有欠专业。

周冬雨近日以代言人身份飞往法国巴黎现身品牌在巴黎时装周举行的活动，不料事后却惹来连番是非，遭品牌贵宾顾客连续两天子社交网页指名道姓公开炮轰。有指该贵宾顾客是名富婆，也是该品牌的大客，一年消费达2000万人民币（约371万新元）以上，是中国客人中排名第三位，也是品牌特别邀请的中国六位贵宾之一。

根据海外媒体报道，该富婆在社媒直指周冬雨于品牌方安排拍照营销的活动上黑脸：“一会穿拖鞋一会不脱外套一会不开心，就是全程臭脸，不想别干呗，活该被讨厌。”又表示已跟品牌投诉，并分享当日跟其他明星包括刘亦菲、宋茜、欧阳娜娜及谷爱凌等的合照，写道：“大家都性格好好在努力营业，就算是工作需求，在大厅也是和客人主动打招呼聊天，都大大方方的补好妆拍照。”明示只有周冬雨态度欠佳。

事件愈爆愈有，当天在场的另一位男贵宾也开腔：“实话实说，那天周冬雨确实脾气是最大的，开始出来一下，然后直接拉个脸上楼了，其他明星都客气，我是特别好说话的人无所谓，但有对比了也不能怪别人那么说。”他晒出当日跟各位明星的合照，他跟周冬雨的合照，中间隔了足足一个身位。

富婆直言已向品牌方投诉，此举恐令周冬雨的千万人民币（约百万新元）代言费“冻”过水。

网民反应两极

事件火速在网上发酵，网民反应两极，有人撑周冬雨，表示：“不是有钱就大！”指周冬雨经常素颜跟路人合照，有参加时装周的网友亦替周冬雨发声，并晒图表示当日有跟她合照，称赞对方友善。

此外，也有网友认为周冬雨得罪人早有前科，随即翻出曾跟她合作拍电影的香港导演陈可辛于2017年的公开发言：“周冬雨是我合作过的最难搞的女演员。”

情海翻波? 明缺席亚洲电影大奖

周冬雨黑脸出席品牌活动被炮轰，有指她情海翻波。

早前她传与电影《燃冬》拍档刘昊然戏假情真，最近有指拍拖期间二人多次离离合合，近期更处于冷战阶段，有意决定分手专心工作。近日刘昊然身在泰国，他在社交网上载新照片，见他清减不少，但状态看似不俗，被赞颜值回复巅峰。

虽然传分手，但周冬雨仍凭“定情作”电影《燃冬》入围明天在香港举行的第17届亚洲电影大奖“最佳女主角”。据知，周冬雨不会参与盛会，加上她于该片的演出之评语麻麻，故胜出的机会，可谓微乎其微！