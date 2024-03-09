控五月天假唱爆红 中国博主宣布收摊原因与收入

（北京讯）去年推出视频质疑五月天在上海演唱会假唱而爆红，中国音乐博主麦田农夫近日更新视频，宣布“假唱鉴定系列”收摊不干了！

麦田农夫坦言，他鉴定假唱使用的是网民投稿，但是音源事前曾遭窜改，因此被陷害，其言论也再度引发议论。

麦田农夫是吉他手出身，自去年1月开始转型拍鉴定系列，短短半年指控20多名歌手艺人假唱，并坦言质疑歌手假唱是为了蹭热度。他去年指控五月天的11月上海演唱会假唱，轰动娱乐圈，并且惊动上海官方单位表态调查。五月天所属公司“相信音乐”发声明否认，并在巴黎演唱会公开直播，邀请全民验证。

麦田农夫公布一年来频道的总收益，收入一半来自五月天视频。（视频截图）

麦田农夫共拍了三支视频鉴定五月天，根据其所公开的频道收益，近一年总收入约7400新元，其中一半收入就是因为鉴定五月天视频而来。

官司风险和材料来源风险

鉴定假唱爆红后为何收摊不干了？麦田农夫提出两个重点。

第一点是官司风险。他指出现今中国法律对假唱定义并不完善，存在许多灰色空间，比如1%真声搭配99%垫音算是假唱吗，这些并未有具体定论。由于自己是民间个人，没有公司团队，鉴定结果不具备法律效力，打官司虽然未必会输，但是打官司过程相当麻烦，会影响生活。

第二点是平常鉴定是收网民投稿，他来鉴定，万一有人刻意陷害，提供伪造材料，误导他得出错误的结论，就会是致命的问题。

麦田农夫的发言引发网民不满，纷纷留言：“使用在未知音源来源的视频，做出判断总结并因此获利，如果造成他人名誉的损失，你是会有法律责任的”、“如果连音频真假都判定不出，就会误导和诽谤”、“一句我只是个民间的个人，把自己摘了个干净，让五月天永久陷入风波，我真的会生气。”

麦田农夫去年指控超过20名歌手、艺人假唱，包括张艺兴、谭维维、蔡徐坤、Rihanna、张信哲、王鹤棣、华晨宇、萧亚轩、周深、容祖儿、汪苏泷、肖战、王一博、阿云嘎等，大多是以晚会演唱的画面解析音档，因此轰动程度不及五月天个唱被鉴定假唱。

五月天被指在演唱会假唱后，引起官方回应称会调查，但当时已有网民认为假唱很难判定，相信事件不会有结果。如今快过四个月，果然官方还未宣布调查结果。